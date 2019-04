Ţiriac a câştigat negocierile dure cu Primăria Madridului. Ce tun financiar a dat miliardarul român

Strategia lui Tiriac, care a amenintat de nenumărate ori că intenţionează să mute turneul ATP din capitala Spaniei, a dat roade. Strânse cu uşa. în cele din urma, oficialităţile din Madrid i-au îndeplinit cerinţele miliardarului român şi Madridul îşi va păstra turneul Master pana in 2031.



Ţiriac va primi în fiecare an o sumă intre 2.5 si 3.5 milioane de euro din partea Primăriei doar pentru ca a ales Madridul drept orasul gazda al competitiei. In total, Tiriac va încasa peste 30 de milioane de euro pentru contractul care se va întinde pe zece ani, între 2022 şi 2031.



In plus, autorităţile au îndeplinit şi cealaltă condiţie majoră pusă de român, iar complexul Caja Magica va fi extins şi va avea noi arene de tenis. Înţelegerea urmează să fie oficializată marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: