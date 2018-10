Zeci de părinţi au protestat în faţa sediului CNAS ca să ceară medicamente pentru copiii lor. Trei minori sunt în stare critică

„Ministerul a introdus tratamentul pentru aceşti pacienţi pe lista celor compensate şi gratuite. Şi CNAS şi MS au trimis atunci comunicate de presă. Prin vară, ministrul a spus că aşteaptă rectificarea. Undeva, lucrurile s-au blocat. CNAS susţine că doi bolnavi au primit tratament. Doi! Restul, nu. E la protest o fetiţă în scaunul cu rotile care are în mâini un carton pe care scrie “vreau să primesc Spinraza în ţara în care m-am născut”. Multe familii s-au mutat în străinătate cu pruncii lor ca să le dea o şansă la viaţă. NU e normal!



Asociaţia pacienţilor spune că trei copii sunt acum în stare critică. Viviana, de 8 ani e internată în secţia de terapie intensivă a Spitalului de Pediatrie din Cluj, Matei are 6 luni şi e internat în secţia ATI a Spitalului Grigore Alexandrescu Bucureşti iar Ştefan are tot 6 luni şi e în spitalul din Oradea. Au nevoie urgent de tratament cu medicamentul Spinraza. O doză costă 70.000 de euro. Ce familie îşi poate permite?“ scrie jurnalista Emanuela Schweninger pe profilul său de Facebook.