Vaccinat, dar tot cu mască! De ce?

În acelaşi interval de timp, 5.354 de persoane, reprezentând 0,11% din totalul celor vaccinate cu doza a doua, au avut un test pozitiv de infecţie cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, în cazul a 113 (2,11% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea celei de a doua doze de vaccin) a survenit decesul. „Niciunul dintre decese nu s-a datorat vaccinării", subliniază INSP.





Autorităţile au dat aceste informaţii în contextul în care spun că au constatat că oamenii nu mai respectă măsurile de protecţie, mulţi dintre ei bzandu-se pe faptul că sunt vaccinaţi.





„Noi am tot spus, am tot recomandat, atenţie mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2, clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puţin crede că e OK situaţia. Noi vedem o creştere mare în Europa, vedem o creştere la noi, încă mai mică. Toate semnalele ştiinţifice arată că varianta Delta este mai uşor de transmis, dar persoanele vaccinate sunt mai protejate. Dacă se îmbolnăvesc, nu fac formă gravă a bolii, dar în acelaşi timp sunt studii care încă nu au concluzii finale, dar spun că este posibil ca severitatea şi ajungerea la spital şi la Terapie Intensivă este mai mare decât ce a fost în variantele anterioare. În unele mijloace de transport în comun îi vedem pe unii care nu mai poartă mască. Nimeni nu îndrăzneşte să le spună că regulile şi legea spune să porţi mască în spaţiile închise, inclusiv în transportul în comun. Acolo riscul este foarte mare. E o chestiune de protecţie pentru tine şi de protecţie pentru ceilalţi. Plus, dacă luăm şi motivele mai puţin ştiinţifice, dar care sunt simple, logice: de unde ştim noi că cel care este în tren este vaccinat sau nu? Sau cel care este în microbuz sau în autobuz? Pe cuvântul lui, că e vaccinat şi de aceea nu poartă mască? Nu merge acest lucru”, spune Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne.





„Toate analizele şi studiile arată că şi vaccinaţii se pot infecta cu varianta Delta a coronavirusului şi, chiar dacă e posibil să rămână total asimptomatici, îl pot transmite mai departe, a precizat secretarul de stat Raed Arafat.





El a subliniat că dacă rata de infectare va creşte la doi la mie, spre exemplu, ne vom întoarce la măsurile de dinainte de 1 august şi anumite activităţi vor fi rezervate doar persoanelor vaccinate.





„Deja anumite activităţi se rezervă numai vaccinaţilor şi ne întoarcem la situaţia care a fost înainte de 1 august. La 3 la mie ne întoarcem la situaţia care a fost la 1 iunie ca şi măsuri. De exemplu, întâlnirile mari, dacă este un festival, acolo este rezervat numai vaccinaţilor”, a declarat Raed Arafat.





Masca rămâne obligatorie





La rândul lui, medicul Adrian Marinescu a explicat că este nevoie să purtăm în continuare mască şi pentru că nu avem o vaccinare extinsă în acest moment: „Dacă sunt vaccinat, am o posibilitate mai mică de a transmite virusul, dar o pot face. Şi atunci, dacă pot să transmit, interesul meu este să iau toate măsurile de prevenţie astfel încât să închid circuitul. Să dispară virusul din circulaţie, nu vreau să-l transmit mai departe. Poate persoana de lângă mine este nevaccinată şi vulnerabilă. Şi atunci, în spaţiile închise trebuie să purtăm în continuare mască. Singura situaţie în care putem să nu purtăm mască la interior este dacă suntem puţine persoane şi toate vaccinate. Ori, într-un mijloc de transport nu avem de unde să ştim statusul fiecărei persoane. Şi dacă persoana de lângă mine este nevaccinată poate că-i transmit virusul, într-o mai mică măsură, dar pot să o fac”, a spus la rândul său, medicul infecţionist. Cu atât mai mult cu cât într-un mijloc de transport nici nu se poate menţine o distanţare corespunzătoare şi nici nu se poate asigura o ventilaţie care să elimine riscul, mai ales pe caniculă, a mai spus expertul.

