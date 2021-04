Vaccinarea „doar cu buletinul“ ia locul turismului de imunizare anti-COVID

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, dr. colonel Valeriu Gheorghiţă, medic primar infecţionist, a anunţat următoarele măsuri care vor fi luate pentru a impulsiona acţiunea de imunizare. Astfel, la centrele care imunizează cu serul produs de compania Pfizer, numărul de persoane vaccinate pe flux este de la 84, cât este în prezent, până la 96. Totodată, începând din mai, centrele de vaccinare din platformă vor avea afişat şi un număr de telefon pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii. „Continuă activitatea centrelor de vaccinare mobile şi a echipelor mobile, pe 28 aprilie se activează al nouălea centru de vaccinare mobil în judeţul Argeş. Vor fi vaccinate 80 de persoane încă din prima zi”, a spus Gheorghiţă.

De mâine, primul centru drive thru în Capitală

Medicul a adăugat că, de mâine, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, va fi deschis primul centru de vaccinare drive thru cu patru fluxuri şi unde se va administra ser Pfizer. „Ieri, 26 aprilie, a fost deschis al doilea centru de tip drive thru din România care foloseşte vaccinul de la compania Pfizer, în Cluj. Au fost vaccinate până la închiderea programului, la ora 20.00, 354 de persoane şi până astăzi la primul centru de vaccinare drive thru din Hunedoara, din localitatea Deva, s-au vaccinat 1.673 de persoane, ceea ce înseamnă o dorinţă crescută de vaccinare, ţinând cont de faptul că nu este nevoie de programare prin platformă şi se permite prezentarea directă”, a mai spus dr. Valeriu Gheorghiţă.

În plus, între 7 şi 9 mai, tot în Capitală va fi organizat un maraton de vaccinare unde cetăţeni din toată ţara se vor putea imuniza pe baza buletinului de identitate. „Am văzut cu toţii evenimentul organizat în Timişoara, acel maraton al vaccinării, care din punctul nostru de vedere a fost un succes, tocmai de aceea ne dorim replicarea acestui tip de eveniment de vaccinare. Primul eveniment va avea loc în Bucureşti, în perioada 7-9 mai. Vorbim de organizarea a 50 de fluxuri de vaccinare, vaccin de la compania Pfizer, în două locuri diferite, Sala Palatului, unde vor fi organizate 40 de fluxuri, şi Biblioteca Naţională, unde vor fi organizate 10 fluxuri”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

Specialistul a precizat că acest maraton este organizat de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. „În perioada 14-16 mai, la nivel naţional, în mod deosebit în Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Iaşi, universităţile de medicină organizează, de asemenea, astfel de evenimente de maraton de vaccinare prin care ne dorim facilitarea accesului unui număr cât mai mare de persoane la vaccinare fără să existe nevoia acestei programări directe”, a mai spus medicul.

Aproape 4 milioane de persoane vacccinate

Cât priveşte numărul persoanelor vaccinate, acestea ajung până acum la aproape 4 milioane de persoane, din care circa 1.800.000 cu două doze.

Medicul Gheorghiţă a mai spus că, tot în luna mai, va începe vaccinarea la cerere a pacienţilor internaţi în spitalele non-COVID, dar şi imunizarea în cabinetele medicilor de familie. Serul distribuit acestora din urmă va fi cel produs de compania Johnson&Johnson. Altă facilitate anunţată a fost aceea ca o persoană care are cont pe platforma digitală să poată înscrie 1.000 de persoane.

Iar începând de la finalul acestei săptămâni, va fi posibilă alegerea altui centru de vaccinare pentru rapel decât cel unde a fost făcută prima doză.

La rândul său, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a anunţat că 30 de companii private vor începe vaccinarea personalului, în această săptămână, precum şi alte 15 din domeniul HoReCa. Printre ele se află Ford, şantiere navale de la Mangalia, Drobeta Turnu-Severin şi Giurgiu, complexul Therme şi lanţul City Grill.

Ce vaccin a dat cele mai multe reacţii adverse

Statistica realizată la nivel naţional arată că rata cea mai scăzută de dezvoltare a reacţiilor adverse s-a înregistrat în cazul serului Pfizer, în timp ce la Moderna numărul de reacţii este aproape dublu, iar la AstraZeneca de câteva ori mai mare. Până luni au fost raportate 13.705 cazuri de reacţii adverse postvaccinale, din aproape cinci milioane de doze administrate la nivel naţional. Statisticile arată că rata de raportare a reacţiilor adverse post-imunizare este, în medie, de 2,8 cazuri la 1.000 de doze administrate. „Avem o raportare pe fiecare tip de vaccin. Pentru vaccinul COVID-19 de la Pfizer vorbim de o rată de raportare de 1,7 cazuri la 1.000 de doze administrate, pentru Moderna - 3,2 cazuri de reacţii adverse la 1.000 de doze administrate şi pentru AstraZeneca - 10,9 reacţii adverse la 1.000 de doze administrate. Aş menţiona că numărul de reacţii adverse raportate pentru rapel la AstraZeneca este semnificativ mai redus comparativ cu prima doză”, a afirmat dr. Valeriu Gheorghiţă.



Peste 1.300 de pacienţi în Terapie Intensivă

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, ieri, la 1.049.539 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.019 noi îmbolnăviri din 32.237 de teste efectuate. În acelaşi timp, s-au înregistrat 159 de decese în ultimele 24 de ore. La Terapie Intensivă sunt internaţi 1.336 de pacienţi. Bucureştiul continuă să fie pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus, judeţul Cluj se află pe locul al doilea, urmat de Bihor.