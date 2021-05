Untold şi Neversea, la un pas să fie reprogramate. Edy Chereji: Nicăieri în lume nu poţi să organizezi un eveniment unde să asiguri o distanţare de doi metri

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am propus soluţii şi după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre. Nicăieri în lume nu poţi să organizezi un eveniment unde să asiguri o distanţare de doi metri. Noi am propus un set de norme, care odată aplicate ar transforma evenimentele în cele mai sigure locuri.”, a declarat pentru Aleph News, Edy Chereji, directorul de comunicare şi markenting al festivalului Untold.

El spune că prin măsurile luate, autorităţile au reuşit să compromită şi luna iunie, şi luna iulie în ceea ce priveşte organizarea de evenimente

„Prin aceste măsuri, autorităţile au reuşit să compromită următoarele luni în ceea ce priveşte organizarea de evenimente. Aceste norme nu pot fi respectate de nicio firmă şi persoană care îşi doreşte să organizeze evenimente. Eu sper ca autorităţile să revină asupra acestor norme. Noi nu renunţăm la dorinţa de a face festivalurile noastre. Speram ca premierul să îşi ţină promisiunea şi să implice. Aceste măsuri sunt bune doar pentru evenimentele publice”, a mai spus Chereji.