Un leac pentru animale, ultima isterie în lupta cu COVID-19. „Să nu împreunăm regnul animal cu specia umană”

Cel care pare să-i fi convins pe oameni că Ivermectina, chiar şi cea folosită pentru animale, poate preveni infectarea, dar în acelaşi timp poate fi şi un tratament minune pentru COVID-19 este un medic infectionist din America, de naţionalitate română.

„Aş da un decret să se aprobe şi pentru uz uman"

Medicul Ion Alexie este din Craiova şi a plecat din România în urmă cu trei decenii. De 20 de ani este la spitalul Summerlin din Las Vegas, fiind şeful secţiei de Boli Infecţioase din 2007 până în prezent. Alexia este un medic cunoscut în America, mai ales după ce pacient i-a fost, la un moment dat, chiar Michael Jackson.

De când a început pandemia de coronavirus, doctorul Alexie a povestit, în repetate rânduri, cum se tratează pacienţii cu Covid-19 în SUA şi a spus mereu că vrea să-şi ajute colegii de breaslă. Ultimul mesaj al medicului este legat de beneficiile pe care le-ar avea Ivermectina în tratarea bolii care a pus stăpânire pe întreaga planetă.

„Iau Ivermectină lunar, nu numai eu, ci şi foarte mulţi medici. Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărat prin generare de anticorpi, aşa cum face vaccinul. Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre, pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice", a declarat medicul Alexie în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Medicul spune însă că din septembrie 2020 până în ianuarie anul acesta a tratat foarte puţini pacienţi, întrucât spitalul a blocat Ivermectina în condiţiile în care National Institute of Health nu era de acord să fie folosită. Alexie a adăugat că din 15 ianuarie a avut 50 pacienţi puşi din prima zi pe Ivermectină şi că, în prezent, majoritatea au plecat acasă, iar la acest moment doar cîţiva mai sunt în spital.

„Important este să folosim Ivermectină pentru tratamentul celor care s-au infectat, dar care sunt în stadiile incipiente ale bolii, pentru a nu ajunge la terapie intensivă şi să încercăm să dăm la cei care nu vor să se vaccineze sau încă nu s-au vaccinat, până când se hotărăsc dacă se vaccinează", a mai spus doctorul Alexie.

Medicul infecţionist mai spune că, personal, ia şi Ivermectină şi s-a şi vaccinat, fiind directorul secţiei Boli Infecţioase şi în fiecare zi îl întrebau 20 de oameni dacă s-a vaccinat, ca să facă şi ei ce a făcut el.

„Din păcate, în România, Ivermectina este folosită doar pentru uz veterinar şi ar trebui imediat autorităţile să o aprobe pentru uz uman, în situaţii de urgenţă. Eu, dacă aş fi în România şi aş avea putere, aş da un decret. Din momentul ăsta aş spune aprobăm ivermectina pentru că este aprobată în Franţa, Germania şi America. E acelaşi medicament. Se foloseşte şi la oameni, şi la animale. Noi o avem aprobată în America şi nu mai avem probleme s-o găsim la farmacie, e aprobată, noi o folosim", a spus acelaşi medic într-un interviu pe care l-a acordat lui Marius Tucă.

Cum a promovat Alexie Ivermectina în România

Marius Tucă şi Cristi Brancu sunt doi dintre prietenii doctorului Alexie care au vorbit despre Ivermectină. În timp ce Tucă a mărturisit că şi-a cumpărat medicamentul de la o farmacie veterinară, la sfatul medicului Alexie, Cristi Brancu a postat pe pagina sa de socializare chiar şi modul de administrare „Ivermectina va salva multe vieti si va elibera multe camere de spital si ATI.

Ce aveti de pierdut?", a scris Brancu pe pagina sa de Facebook.

Medicul Alexie a confirmat şi că a încercat să ajute mulţi pacienţi din România, a căror stare era extrem de gravă. Unul dintre cei care a urmat tratamentul cu Ivermectină în România a fost Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, care a ajuns chiar la Terapie Intensivă. Budeanu a declarat că doctorul Ion Alexie l-a ajutat enorm pentru că i-a oferit protocolul de tratament folosit în Statele Unite. "Nu l-am tratat eu direct, dar am putut vorbi cu medicii de acolo, l-am tratat exact ca şi cum ar fi fost tratat ca şi cum ar fi fost în America", a spus Alexie.

Informaţia este, însă, infirmată de către medicii unde a fost tratat artistul. "„Noi nu dăm aşa ceva, nu există în protocolul nostru, nu le avem în programa de medicaţie, în baremul aprobat. Nu este trecut în protocoale, nu este recomandat de Ministerul Sănătăţii. Nici cu acordul pacientului sau la cererea lui expresă nu putem administra. Nu îşi riscă nimeni slujba“, a declarat categoric dr. Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă a Judeţului Constanţa.

Avertismentul medicilor veterinari

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis, marţi, după apariţia în spaţiul public a unor informaţii potrivit cărora ivermectina ar fi eficientă în combaterea şi tratamentul coronavirus, că toate produsele medicinale veterinare care o conţinsunt autorizate doar pentru utilizarea la animale şi trebuie folosite doar sub supravegherea medicilor veterinari. Medicii veterinari avertizează că la oameni, substanţa poate avea efecte grave, cancerigene şi uneori chiar letale.

„Este un medicament toxic. Eu nu înţeleg cum poate fi prescris în cazul oamenilor. Noi îl folosim la animale, dar ţinem cont de toxicitatea acestui medicament. Dacă nu-l administrăm corect, animalul poate suferi probleme grave respiratorii, de echilibru, chiar poate muri. Dacă în America se foloseşte Ivermectină, eu cred că este de uz uman, nu veterinar. Este o mare diferenţă. Sfatul meu este ca oamenii să aibă grijă", a declarat Doru Safta, un cunoscut medic veterinar din Craiova.

Un alt veterinar din Cluj a explicat că ivermectina este o substanţă activă descoperită în 1975 şi aprobată pentru uz veterinar în 1981, fiind utilizată în tratamentul parazitozelor la animale, fiind eficace în combaterea paraziţilor interni (generic - viermi), cu excepţia Fasciolei (viermele de gălbează) şi paraziţilor externi: pureci, căpuşe, păduchi şi râie. „Există, se pare, şi un produs de uz uman - Stromectol, pe care nu l-am văzut în nicio farmacie la noi. Nu cunosc nimic despre acest produs. Cât despre utilizarea ivermectinelor de uz veterinar, indiferent de formă de prezentare, în tratamentul Covid-19 NICI NU POATE FI VORBA! Chiar dacă această substanţă are şi un efect imunostimulator, la animalele tratate este pur şi simplu un antiparazitar, deci NU omoară viruşii (virusurile). În plus noi, medicii veterinari avem stabilite clar protocoale privind administrarea la animale. Acestea prevăd un timp de aşteptare, de la administrarea Ivermectinei la animal până la consumul de produse, carne, lapte, ouă de la animalul respectiv (de obicei mai mari de 30 de zile). Pentru că s-a constatat că, deşi foarte bun ca antiparazitar, Ivermectina are efecte cancerigene prin acumularea în organism. Iată de ce, dragi prieteni şi cunoscuţi, NU vă trataţi după zvonuri şi surse. Singura cale sigură de a evita infecţia cu Covid-19 rămâne vaccinarea!", a spus Petru Antonio Mureşan, medic veterinar în Cluj.

„Să nu împreunăm regnul animal cu specia umană”

Şi medici de familie din România avertizează asupra riscului privind „tratamentul minune” cu ivermectină şi asupra efectelor uneori fatale ale acestuia.

„Ivermectina este un medicament aprobat pentru uz veterinar. În primul rând, medicamentele care sunt aprobate pentru uz uman au un anumit proces de aprobare şi anumite teste care se fac. Ar fi bine să nu împreunăm regnul animal cu specia umană şi să nu ne tratăm după ureche pentru că a auzit cineva că acest medicament poate face minuni. Poate face minuni în cazul regnului animal, deocamdată la noi nu este testat acest medicament, drept urmare, ar trebui să urmăm calea firească, să ne vaccinăm şi să vedem după aceea ce urmează. Deocamdată, sunt foarte multe medicamente în teste, chiar pentru COVID“, a declarat medicul de familie Dorian Costescu, avertizând că folosirea acestui medicament de uz veterinar ar putea avea chiar „repercusiuni fatale“.

Deşi la nivel mondial există mai multe studii în curs despre posibila eficienţă antivirală a Ivermectinei, inclusiv împotriva SARS COV 2, experţii avertizează că niciunul nu este concludent. Deşi cercetările de laborator au arătat că Ivermectina poate opri multiplicarea virusului, cercetătorii consideră că procesul necesită doze foarte mari de sunstanţă, peste cele recomandate consumului uman.

