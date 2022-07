Un chirurg care face naveta din Capitală la Piteşti afirmă că la cinci ani de la angajare nu a primit nici locuinţă de serviciu. Reacţia SJU

"Prin prisma muncii mele, spitalul încasează deconturi de zeci şi sute de milioane. Într-o lume normală, cu oameni sănătoşi la cap, toate aceste lucruri ar conta. (...) Aceste apartamente de serviciu există, dar se dau «cui trebuie» întotdeauna", susţine doctorul Andrei Găitan. Oficialii unităţii sanitare explică faptul că atribuirea locuinţelor "se realizează în baza deciziei Comitetului Director, fiind prioritizată în funcţie de specializarea cadrelor medicale şi deficitul de personal aferent specializării respective şi statutul social", iar "prioritate au avut şi au medicii din cadrul Secţiei ATI, medicii radiologi şi cei care ocupă posturi unice".

În postarea de pe reţeaua de socializare, medicul chirurg Andrei Găitan povesteşte că lucrează de cinci ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti făcând zilnic naveta din Capitală.

"Mă trezesc la ora 4:30 şi străbat cei mai bine de 200 de km dus-întors, zilnic, pentru a fi prezent la această unitate medicală strălucitoare. În aceşti 5 ani am cheltuit o mică avere pe drum şi chirie, ca să nu mai zic de oboseala care se acumulează stând prin staţii. Nu o să vă povestesc despre cum se simt 45 de minute petrecute în soare după o zi de agitaţie şi operat, nu o să mai spun cum se simte frigul combinat cu oboseala, seara, prin autogară şi nu o să vă zic nimic despre trenurile care fac 2-3 ore între Bucureşti şi Piteşti... despre mirosul puternic de pişat din tren, despre camarazii de drum sau despre cum se simte, iarna, Gara de Nord la ora 9 seara. Operez la super Spitalul de Urgenţă Piteşti cazuri relamente grele, cu risc mare. Am făcut operaţii ce nu s-au mai practicat în Argeş. Prin prisma muncii mele, spitalul încasează deconturi de zeci şi sute de milioane. Într-o lume normală, cu oameni sănătoşi la cap, toate aceste lucruri ar conta. Oamenii puşi să managerieze spitalele ar fi interesaţi de viaţa angajaţilor... fie ei medici, asistente, infirmiere, brancardieri sau portari”, scrie medicul pe Facebook.

El afirmă că în momentul în care s-a angajat credea că va primi locuinţă de serviciu, catalogând informaţia drept "o legendă urbană”.

"Pe vremea când am terminat specialitatea şi m-am angajat, era o lege... sau mai bine zis un mit... o legendă urbană (am ajuns să aflu mai târziu) care spunea că primeşti o primă de încadrare şi un apartament de serviciu, temporar. În 5 ani, conducerea de geniu a minunatei unităţi medicale nu a reuşit să rezolve această problemă, nici chiar după 4-5 cereri redactate de mine în acest sens, la care nici până în ziua de azi nu am primit răspuns. Motivul pentru care scriu este acela că aceste apartamente de servici există, dar se dau «cui trebuie» întotdeauna. Spre exemplu, în urmă cu o săptămână, după ce am realizat una dintre cele mai grele intervenţii chirurgicale de până acum (am operat un cancer în stadiul IV de limbă şi planşeu bucal - intervenţia a durat mai bine de 6 ore), am primit un telefon şi am aflat că epidemioloaga spitalului, un personaj angajat de 2-3 luni, tocmai a primit apartament. Nu e MINUNAT?! Asta însemna management performat şi de calitate. Punând în balanţă un chirurg care îţi aduce bani de 5 ani, cu criterii de performată ridicată şi epidemiologul care abia a trecut pragul spitalului... îl alegi pe cel din urmă. Logic! Corect! Just! Nimic ciudat aici... Pentru manager, directorul medical şi pentru tot şefii, bosulicii, şefuţii şi pilele lor am deschis agenda cu programări pe 2025. Se pare că mai am două locuri disponibile: unul în martie 32 şi altul pe 1 aprilie”, adaugă Andrei Găitan.

Oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti au reacţionat tot pe Facebook.

"Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti a întreprins, în permanenţă, demersuri în a atrage medici, în special tineri. În acest sens, fără a avea obligativitate legală, s-a preocupat să le asigure locuinţe de serviciu, fapt care s-a şi materializat cu sprijinul Primăriei Piteşti. Menţionăm că SJUP NU deţine un fond de locuinţe (nici în proprietate, nici în administrare). Referitor la atribuirea locuinţelor, aceasta se realizează în baza deciziei Comitetului Director, fiind prioritizată în funcţie de specializarea cadrelor medicale şi deficitul de personal aferent specializării respective şi statutul social. Prioritate în acest sens au avut şi au medicii din cadrul Secţiei ATI, medicii radiologi şi cei care ocupă posturi unice”, transmit, vineri, reprezentanţii unităţii sanitare.

Aceştia explică, în postare, că medicul epidemiolog a primit locuinţă de serviciu pentru că există deficit în această specialitate, iar cei de la spital s-au "bucurat" că a ales SJU Piteşti după ce doi ani niciun candidat nu s-a înscris la cele patru concursuri.

"Având în vedere contextul epidemiologic actual, ţinând cont că doamna doctor nu are domiciliul în Piteşti, fiind nevoită să parcurgă drumul Piteşti - Craiova şi invers, zilnic, că este mamă a doi copii şi unic întreţinător de familie şi luând în considerare necesitatea ca medicul epidemiolog să aibă disponibilitate permanentă, considerăm că decizia nu este doar justificată, ci şi absolut necesară”, transite purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Cazacu.

Tot vineri, medicul Andrei Găitan povesteşte că după postarea sa a fost contactat de către reprezentanţi ai Primăriei Piteşti, de către primar şi prefect care "s-au arătat interesaţi de situaţia descrisă”.