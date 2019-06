Taximetriştii au făcut băşcălie de un client nemulţumit de tarifele „preferenţiale” aplicate de unii dintre ei

Clientul a intervenit în discuţii şi a zis că susţine aplicaţiile de tip Uber/Clever/Bolt pentru că a întâmpinat numeroase situaţii neplăcute cu taximetriştii. Un exemplu ar fi momentul în care era cu copilul în braţe şi a vrut să apeleze de urgenţă la un taxi, însă şoferul i-a făcut un preţ "preferanţial" , de 50 de lei, pentru o cursă care valora maxim 20 de lei. Pasagerul a mai spus că, din punctul lui de vedere, aplicaţiile sunt mult mai sigure şi mult mai civilizate.

În sală însă, taximetriştii nu au fost de acord cu pasagerul şi au început să râdă şi să-l ironizeze întrebându-l "ce consumă?'', în condiţiile în care acesta a zis că este un simplu consumator.

150 de şoferi sancţionaţi

Reprezentanţii companiilor de transport alternativ (Uber, Bolt şi Clever) speră ca proiectul de ordonanţă de urgenţă ce reglementează aceste servicii să se afle pe ordinea de zi a Guvernului în şedinţa de joi şi propun ca taximetriştii să aibă acces la platformele de transport alternativ. "Noi ne dorim ca ordonanţa de urgenţă să intre pe ordinea de zi a Guvernului în şedinţa de joi, pentru că situaţia din trafic este tot mai gravă de la o zi la alta. Sunt peste 150 de şoferi sancţionaţi, majoritatea dintre ei sunt cu plăcuţele ridicate. Ei au maşinile personale indisponibile în momentul ăsta" , a declarat, la sfârşitul dezbaterii, Cătălin Codreanu, preşedintele Asociaţiei Coaliţia pentru Economia Digitală, reprezentantul Uber, Bolt şi Clever.

Taximetriştii “tradiţionali”, invitaţi pe aplicaţii

La rândul său, Anca Gherle, reprezentant Clever, şi-a exprimat speranţa că proiectul de ordonanţă va fi introdus în şedinţa de Guvern de joi, odată cu încheierea tuturor procedurilor de transparenţă. "Mâine va fi o Comisie de Dialog Social, iar, odată încheiată acea comisie, am parcurs toate procedurile de transparenţă, de dezbatere publică şi ne aşteptăm ca joi să fie introdusă în şedinţa de Guvern. Ne dorim, la fel cum şoferii de transport alternativ au acces la aceste platforme, şi taximetriştii să vină pe aceste platforme, să fie un tratament egal pentru toată lumea, ca să nu existe supărări sau o discriminare către taximetrişti. Maşinile de taxi să aibă acces pe aceste platforme, să ofere transport cetăţenilor. Aceste platforme s-au născut pentru că cererea de transport este foarte mare. Nu cred că este o soluţie să discriminăm o categorie de transport şi ei trebuie să aibă acelaşi acces pe platforme şi, evident, să respecte aceleaşi reguli". Anca Gherle a adăugat că textul proiectului de act normativ prevede o perioadă de doar 3 ani pentru autorizare şi funcţionare a transportatorilor înscrişi pe platforme. "Aceasta este o situaţie pe care noi nu o înţelegem. Nu înţelegem de ce ordonanţa de urgenţă are un termen de expirare, să îi spunem aşa. Acest termen de expirare poate afecta orice business. Orice om care doreşte să investească nu o face pe o perioada determinata de 3 ani. Noi am propus ca acel termen de expirare a OUG în anul 2022 să fie eliminat", a mai spus reprezentantul Clever. Potrivit acesteia, în ultima lună, şoferii au fost extrem de descurajaţi să intre pe aceste aplicaţii. Avem undeva la 120 de şoferi care au fost sancţionaţi şi le-au fost ridicate plăcuţele, care au dat un exemplu pentru ceilalţi şoferi şi aceştia nu au mai intrat pe aplicaţii. Serviciul nostru a scăzut cu 50%, deci ordonanţa asta, dacă nu va fi votată săptămâna aceasta, noi avem o viziune destul de sumbră asupra viitorului acestei aplicaţii , a avertizat Anca Gherle.

În dezbatere

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, în data de 23 mai 2019. Acesta a stat în dezbatere publică până pe 3 iunie, când a fos publicată o variantă revizuită, în urma consultării cu co-iniţiatorul proiectului, respectiv Ministerul Comunicaţiilor. În urma dezbaterii publice de luni, proiectul va suferi sau nu noi modificări, după care va merge pe circuit extern, la ministerele avizatoare. Procedura este îndeplinită din punct de vedere administrativ, singura etapă fiind plenul Grupului de Dialog Social, care are loc marţi, 11 iunie, unde au loc discuţii cu organizaţiile reprezentative. Momentul în care proiectul va ajunge pe masa Guvernului depinde de cei doi co-iniţiatori, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Comunicaţiilor.

