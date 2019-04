Sorina Pintea, vizită inopinată la Spitalul Judeţean Constanţa: Am găsit dezastru în Secţia de Neurologie

De asemenea, la Unitatea de Primire Urgenţe aparţinătorii care stăteau acolo de la prânz nu ştiau nimic despre pacienţi deoarece nu fuseseră informaţi că aceştia se aflau la tratament.

În urma controlului, asistenta şefă de la secţia Neurologie şi asistenta de la triaj trebuie să demisioneze, iar directorul de îngrijiri al spitalului va primi un avertisment.

Sorina Pintea a declarat la finalul controlului de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, că la Unitatea de Primire Urgenţe era aglomeraţie foarte mare, iar aparţinătorii care aşteptau de la prânz nu au primit informaţii despre pacienţii aflaţi în tratament.

“Am intrat în spital prin Unitatea de Primiri Urgenţe şi apoi am vizitat câteva secţii ale spitalului. În Unitatea de Primiri Urgenţe, aglomeraţie foarte mare. Am înţeles că au fost văzuţi 274 de pacienţi în ultimele ore, sunt patru medici. Din păcate, există aparţinători care stăteau de la ora 12, de la ora 15, fără să primească informaţii despre pacienţii care se aflau în tratament. Am înţeles că erau pacienţi cu probleme cardiace, necesitau investigaţii din patru în patru ore, dar din păcate aparţinătorii nu au fost informaţi”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a recomandat conducerii Unităţii de Primire Urgenţe să angajeze asistenţi sociali, psihologi pentru a ţine legătura între zona medicală şi aparţinători.

“Am recomandat şefului de la Unitatea de Primiri Urgenţe să angajeze asistenţi sociali psihologi pentru că există posturi în statul de funcţii care să ţină legătura între zona medicală şi aparţinători. Într-adevăr, foarte multe urgenţe, cod verde, care teoretic ar fi trebuit să se adreseze medicilor de familie, dar pentru că medicina primară la ora aceasta nu funcţionează, centre de permanenţă în Constanţa nu există, nu au avut unde să se adreseze, spun dânşii, când puteau să aştepte până dimineaţă”, a precizat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că trebuie găsite soluţii pentru Unitatea de Primiri Urgenţe, având în vedere că se apropie sezonul estival, iar numărul prezentărilor va creşte.

“Am discutat cu doamna doctor care este şi şefa UPU. Dânsa mi-a spus că a solicitat în fiecare vară Serviciului de Medicină de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii personal suplimentar. Cred că vara aceasta va trebui să discutăm altceva. De fapt, am discutat şi cu domnul preşedinte şi cu doamna doctor, vom grăbi puţin deschiderea secţiei exterioare de la Năvodari pentru a putea crea un debuşeu acolo, camera de gardă şi, cu siguranţă, vom detaşa câţiva medici astfel încât să putem acopreri mai multe linii de gardă aici la UPU. Este inuman ce se întâmplă vara, cu siguranţă este nevoie de spaţiu până se va construi noua UPU, sau, mă rog, extinderea, va trebui să găsim altfel de soluţii. Şi soluţiile sunt debuşeul, Năvodari-ul, eventual încă un centru de permanenţă în Mangalia”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a precizat că a vizitat secţiile de neurologie, cardiologie şi pediatrie, menţionând că a găsit dezastru la neurologie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: