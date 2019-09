Sorina Pintea: Peste 66.000 de persoane sunt înscrise în Registrul Donatorilor de Celule Stem

„Anul acesta, în 2019, peste 6.000 de semeni ai noştri s-au înscris în acest registru naţional. Avem în acest moment peste 66.000 de oameni înscrişi, asta înseamnă 66.000 de şanse la viaţă pentru pacienţii cu afecţiuni hematopoietice. (...) Aceşti pacienţi sunt numiţi în literatura de specialitate 'supravieţuitori', eu aş spune că sunt 'renăscuţi'. Pentru 210 pacienţi nu s-a găsit donator compatibil nicăieri în lume. Pentru 70 s-a găsit un singur donator compatibil, dar, din păcate, a fost prea târziu pentru ei. În prezent, în România, sunt 37 de pacienţi care aşteaptă un donator compatibil, dar cu cât numărul persoanelor înscrise în registru creşte, cu atât şi şansele acestor 37 de persoane cresc. Poate părea ciudat, pentru restul populaţiei 37 este un număr mic, dar la nivelul nostru 37 nu este un număr. Sunt 37 de vieţi care aşteaptă o şansă", a spus Pintea, la o conferinţă pe acest subiect.

Ea şi-a exprimat speranţa că anul viitor vor fi 100.000 de persoane înscrise în registru. "Sper ca la anul pe vremea aceasta să avem 100.000 de înscrişi, aşa cum ne-am propus cu toţii şi pe lista noastră de aşteptare să nu mai fie cei 37", a declarat Pintea.

Potrivit acesteia, mai sunt multe de făcut pentru sistemul de sănătate din România, dar acesta salvează din ce în ce mai multe vieţi. Ministrul a spus că a avut întâlniri cu medici care au plecat în străinătate şi care îşi doresc să revină.

„Am avut întâlniri cu cei care au plecat, cu cei care au ales să plece (...) şi care îşi doresc să revină şi care mi-au spus că ei de acolo, din diaspora, pentru că vorbesc de o întâlnire pe care am avut-o recent, apreciază şi susţin ceea ce medicina din România face în acest moment", a afirmat Pintea.

Pe de altă parte, ea a vorbit despre proiectul referitor la suspendarea temporară a exportului de medicamente citostatice şi imunosupresoare.

„Acest proiect de ordin este în dezbatere publică. Am spus că prin acest proiect încercăm să luăm o măsură temporară, care nu rezolvă problema discontinuităţii medicamentelor. Situaţia nu este dramatică, dar poate deveni. Spuneam că avem în acest moment 12 medicamente pe discontinuitate pe care le vom aduce pe nevoi speciale. Din aceste 12, trei au intrat deja în ţară, dar, dacă nu luăm măsuri, în 3 luni de zile putem să ne trezim că o să avem 47 de medicamente sau 65 peste 3 luni pe discontinuitate", a arătat ea.

Ea a spus că şi preţul mic al medicamentelor şi exportul lor reprezintă o problemă.

„Am publicat acel ordin cu date de la Agenţia Naţională a Medicamentului. Sunt produse care nu s-au exportat niciodată, dar existau solicitări pentru autorizaţii de export care nu au fost semnate. Noi am aflat că aceste produse urmau să meargă la export. O parte din ele, nu toate (...) de aceea, l-am publicat în transparenţă, deja cred că trei molecule vor ieşi de pe acea listă pentru că distribuitorul a făcut dovada că va asigura stocul de care România are nevoie, pentru că noi în paralel am cerut şi necesarul de medicamente de la Comisiile de Specialitate, deci lucrurile nu au fost aruncate aşa cum s-a spus. Am analizat foarte mult aceste aspecte, ulterior au venit inclusiv producători cu adrese prin care spuneau că vor asigura pentru medicamentul respectiv 3 luni, chiar dacă a fost o discontinuitate o perioadă. Deci deja încep lucrurile să se regleze", a explicat Pintea.



