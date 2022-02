Românii, solidari cu ucrainenii: Peste 4000 de oferte de cazare gratuită peste tot în ţară şi chiar în diaspora

”Pe cât este de apreciat solidaritatea oamenilor simpli, pe atât este de condamnat organizarea care lipseşte cu desăvârşire din partea statului român. Din păcate, chiar şi în aceste momente de criză la graniţele noastre, guvernul PSD-PNL-UDMR dă dovadă de nepăsare şi incompetenţă - niciun punct de primire a refugiaţilor nu este organizat, singurii care întâmpină ucrainenii la frontieră sunt voluntarii. Este intolerabil pentru un stat membru NATO şi UE să fie atât de nepregătit în faţa unei tragedii umanitare evidente, la peste 24 de ore de la primul atac armat la doar câteva sute de kilometri de România”, consideră europarlamentarul USR, Vlad Gheorghe.

”Este o manifestare impresionantă de solidaritate! Românii demonstrează şi acum că ştiu să fie Oameni pentru oameni, este excepţională rapiditatea şi generozitatea de care dau dovadă zeci de mii de persoane în doar câteva ore de la primele bombardamente ruseşti asupra ţării vecine”, consideră Vlad Gheorghe. ”Alături de colegii mei din grupul Renew Europe am solicitat cele mai drastice sancţiuni pentru Rusia şi Vladimir Putin, dar dincolo de a fi membri în parlamentul European suntem oameni la rândul nostru, avem familii, de aceea nu am putut sta deoparte şi am creat acest grup”, explică europarlamentarul USR.