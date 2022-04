România, de o lună fără restricţii: Cum s-au schimbat cifrele pandemice fără mască şi fără distanţare

„Trebuie să convieţuim cu acest virus“, a fost o vorbă care a început să circule, timid, prima dată spre sfârşitul Stării de Urgenţă, în mai 2020. Ulterior, s-a văzut că a fost cale lungă între dorinţă şi realizare.

Timp de doi ani, în România, la fel ca în restul Europei, au continuat să fie restricţii pandemice, uneori mai dure, alteori mai blânde, aproape insesizabile. În toată această perioadă, a rămas în vigoare obligativitatea purtării măştii în spaţiile închise. Masca a devenit, aşadar, simbolul pandemiei. Mai ales că spălarea mâinilor, o altă recomandare repetată obsesiv, e o măsură care nu ţine de COVID-19, ci de bun simţ, iar în ceea ce priveşte distanţarea, niciun om nu poate sta, în permanenţă, la minim 2 metri de alţi oameni!

La data de 8 martie 2022, când s-a renunţat la restricţiile pandemice, a căzut însă şi această obligativitate de purtare a măştii. Imediat, s-a declanşat o avalanşă de critici la adresa Guvernului. „Să fim serioşi – aţi «terminat» pandemia din pix, pe hârtie!!!! Faptul că se ridică obligativitatea purtării măştii în interior este o prostie. Este o prostie cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut NIMIC în aceşti doi ani, în privinţa ventilării cât mai corecte a spaţiilor din spitale, şcoli, instituţii, clădiri de birouri“, era de părere Laura Zaranfir, medic specialist ATI, la Spitalul Clinic Colentina.

Alarmă falsă din cauza BA.2

Şi, într-o primă fază, părea că viteza transmiterii virusului va creşte. Pentru că, la aproximativ două săptămâni după ridicarea Stării de alertă, într-adevăr, s-a înregistat o uşoară creşte a cifrelor în România. Probabil însă, la această situaţie a contribuit şi noua subvariantă a tulpinii Omicron, BA.2, mult mai contagioasă. Care a declanşat o creştere a cazurilor în toată Europa.

În România însă, subvarianta BA.2 n-a făcut ca lucrurile să scape de sub control. Iar astăzi, la o lună după dispariţia tuturor restricţiilor pandemice, aşa cum se întâmplă şi în multe alte ţări, cifrele COVID-ului sunt departe de a reprezenta o problemă de sănătate publică. Pentru că nu mai vorbim, în niciun caz, de „paralizarea“ sistemului medical.

Aşadar, cum s-a schimbat mersul pandemiei, după o lună fără restricţii? Găsim răspunsul, dacă ne uităm pe site-ul graphs.ro , cel mai complet din România, în ceea ce priveşte monitorizarea cifrelor COVID.

Cazurile noi aproape că s-au înjumătăţit

Acum o lună, la data de 8 martie, România avea 5.461 de cazuri confirmate de COVID-19, cu o rată de pozitivare de 10,72%. Ieri, la ultima comunicare a Ministerului Sănătăţii, cifrele arătau aşa:

*2.320 de cazuri noi

*Rata de pozitivare de 8%.

Din fericire, nu doar numărul de cazuri noi şi rata pozitivării, ci, de fapt, toţi indicatorii sunt în scădere. Iată ce spun cifrele pentru fiecare capitol.

PACIENŢI INTERNAŢI LA TERAPIE INTENSIVĂ

*695 la data de 8 martie.

*338 la data de 6 aprilie.

Scăderea e de 51,4%.

PACIENŢI INTERNAŢI ÎN SPITALE

*5.395 la data de 8 martie.

*2.628 la data de 6 aprilie.

Scăderea e de 51,3%.

DECESELE CAUZATE DE COVID

*Au fost 696 de decese, în perioada 28 februarie - 8 martie. Media fiind de 77 de morţi pe zi. Cu un vârf atins la data de 1 martie, când au fost raportate 146 de decese.

*Acum, în ultimele nouă zile, deci în intervalul 29 martie - 6 aprilie, au fost, în total, 188 de decese. Aici, scăderea faţă de perioada menţionată mai sus e de 73%.

SITUAŢIA ÎN ORAŞELE MARI / JUDEŢE

*Bucureşti - A raportat 1.464 de cazuri noi pe 8 martie, având o medie zilnică de 1.708 cazuri noi pentru săptămâna respectivă. Miercuri, 6 aprilie, Capitala a înregistrat 796 de cazuri noi, media ultimelor şapte zile fiind de 727 de cazuri.

*Cluj - Avea 181 de cazuri noi la data de 8 martie (media săptămânală: 401 cazuri noi). Ieri, Clujul a înregistrat mai multe cazuri, 310, dar media săptămânală e în scădere, fiind de 217 cazuri noi.

*Judeţul Timiş - Avea 368 de cazuri noi la data de 8 martie (media săptămânală: 278 de cazuri). Ieri, aici au fost 245 de teste pozitive, cu o medie săptămânală de 196 de cazuri.

Cât timp a fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Andeea Moldovan a cerut insistent reintroducerea Stării de Urgenţă, anul trecut, la începutul lunii aprilie

Îmbunătăţirea e radicală faţă de anul trecut

Deşi pandemia n-a trecut, situaţia epidemiologică s-a îmbunătăţit mult în România, în acest moment, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În aprilie 2021, se vorbea despre „carantina făcătoare de minuni“, aveam restricţii de circulaţie pe timpul nopţii şi multe activităţi erau oprite.

Din nou, cifrele vorbesc cel mai bine despre cum s-a schimbat situaţia, faţă de anul trecut:

*La data de 7 aprilie 2021, aveam 1.487 de pacienţi internaţi la ATI. Aproape de trei ori mai mult ca acum.

*Spitalele erau pline de bolnavi diagnosticaţi cu COVID-19: 13.907 oameni erau internaţi, potrivit cifrelor oficiale. Acum numărul lor e de aproape 6 ori mai mic.

*Şi decesele erau foarte multe, acum un an: 175 de oameni şi-au pierdut viaţa, potrivit bilanţului anunţat la data de 7 aprilie 2021. De fapt, între 7 aprilie - 30 aprilie 2021, România n-a scăzut niciodată sub 113 decese pe zi, bilanţ anunţat la data de 13 aprilie. Abia de la 1 mai încolo, bilanţul negru a coborât, treptat, sub 100 de decese pe zi.

Acum doi ani, armata era scoasă pe stradă

În ultimii doi ani, perioada care a marcat începutul primaverii a fost una groaznică în România, cu restricţii şi tot felul de activităţi oprite. Iar adevăratul coşmar l-am trăit, între 16 martie 2020 - 15 mai 2020, când în vigoare a fost Starea de Urgenţă. Vorbim despre perioada în care era nevoie de o declaraţie pe propria răspundere şi dacă ai fi vrut să mergi până la magazinul de la colţul străzii! E ceea ce trăiesc chinezii, inclusiv astăzi, modelul lor fiind glorificat de către unii oameni şi la noi.

362 de cazuri de COVID-19 e cel mai mare bilanţ care s-a înregistrat în România, în cele 60 de zile de Stare de Urgenţă. Cifra a fost comunicată la data de 29 aprilie 2020. 288 de pacienţi au fost internaţi la ATI, în momentul de vârf al Stării de Urgenţă, la data de 22 aprilie. Astăzi, când avem 338 de pacienţi la ATI, nu există nicio restricţie.

De remarcat că, în România, spre finalul lunii martie, mai precis la data de 25 martie 2020, şi armata era scoasă pe stradă, în lupta cu COVID-19! Imaginile cu soldaţi urcaţi pe vehicule militare, parcate în faţa magazinului Unirea Shopping Center vor rămâne în istoria pandemiei. Iată ce transmitea MApN pe pagina sa de Facebook:

„Suntem mereu acolo unde este nevoie de noi! Militarii Batalionului 265 Poliţie Militară «Tudor Vladimirescu» au plecat în misiune. Toate măsurile sunt luate în vederea limitării răspândirii virusului. Începând cu ora 12.00 au intrat în vigoare restricţiile de circulaţie pe durata stării de urgenţă. Ieşiţi doar dacă aveţi urgenţe şi nu uitaţi să aveţi la voi documentul de identitate şi adeverinţa sau declaraţia pe proprie răspundere“.

Ce va urma?

Pe scurt, nu ştie nimeni. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avansat însă trei scenarii pentru evoluţia pandemiei, în continuare, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Cea mai răspândită părere însă e că, indiferent de ce tulpini vor mai apărea, partea mai dificilă din această poveste a trecut. Pentru că ceea ce a făcut din SARS-CoV-2 un pericol era tocmai faptul că era un virus nou, în faţa căruia populaţia n-avea niciun fel de imunitate. Pe care a dobândit-o acum, fie prin vaccinare, fie pe cale naturală, după trecerea prin boală.

Purtarea măştii rămâne, de asemenea, o recomandare a experţilor. Mai ales în spaţiile închise şi mai cu seamă în cazul persoanelor vulnerabile, cu comorbidităţi.

În ceea ce priveşte restricţiile, până şi medicii americani sunt de părere că vremea lor a trecut. „Am ajuns la un punct al pandemiei în care oamenii trebuie să-şi ia singuri deciziile, în funcţie de situaţia lor medicală şi gradul lor de toleranţă pentru risc“, a spus doctorul Leana Wen, în dialog cu CNN, după cum „Adevărul“ a scris aici.

