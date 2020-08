Reacţia lui Nelu Tătaru după ce Alexandru Rafila a râs la declaraţiile sale

`Nu am discutat cu profesorul Rafila în ultimele zile. Noi avem un Comitet ştiinţific care ne prezintă zilnic evaluările pe care le raportează şi Comitetul pentru Comunicare Strategică. Cred că dumnealui şi-a dat seama, poate după emisiune, şi va încerca să explice tocmai explicaţiile pe care eu le-am dat privind evoluţia pe trendul ascendent, dar ascendentul manifestându-se de la o zi la alta cu un număr mai mic de cazuri, chiar dacă este în creştere progresivă. Mă repet, am pretenţia de la cei care înţeleg mesajul să-l poată transpune pe înţelesul tuturor dacă eu nu am reuşit", a declarat ministrul Tătaru, potrivit digi24.ro