Psihiatrul Gabriel Diaconu, despre Dan Bitman şi Streinu-Cercel: „Sunt precum sacul şi peticul“

”Motivul pentru care profesorul Cercel şi Dan Bitman sunt precum sacul şi peticul este că, printre persoanele care au minimalizat şi bagatelizat importanţa şi fatalitatea acestui virus, s-a numărat, la început, şi profesorul Cercel care a spus că este «o banală gripă». Pentru că, între noi fie vorba, în momentul în care apare un agent patogen nou, primele estimări sunt, de cele mai multe ori eronate, tocmai prin lipsa datelor concrete.”

În curând, adaugă medicul, se face un an de când noul coronavirus a fost identificat şi umanitatea dincolo de conspiraţionişti şi negaţionişti, continuă să se lupte cu această boală. ”Şi aici nu vorbim doar de simple statistici. Fatalitatea de caz iniţială era cifrată undeva la un 5-6%, între timp, cele mai recente estimări arată că ar putea să fie undeva între 0,5 şi 1%. Dar, este suficient să aplici această pondere a populaţiei planetei şi 1% înseamnă undeva la 70 de milioane de oameni. Iar la nivelul României, la o populaţie de 23 de milioane, 1% înseamnă undeva la 230.000 de decese. Drept urmare, chiar dacă relativ la numărul de cazuri ponderea de fatalitate este sensibil mai mică decât cea iniţial estimată, ea rămâne foarte mare, pentru că, spre exemplu, ştim că în gripă – prin comparaţie – mortalitatea este undeva 0,1 – 0,05%, adică undeva de 10 ori mai mică decât în cazul coronavirusului.”

Multiplicarea duce la mutaţii care pot deveni foarte virulente

În al doilea rând, subliniază medicul, această statistică speculativă, omite câteva lucruri esenţiale. Primul este că noul coronavirus poate şi chiar omoară mult mai frecvent populaţie vârstnică decât populaţie adultă, presupun sănătoasă. ”În al doilea rând, de vreme ce e un agent nou, încă nu ştim cât de stabil este în relaţia cu populaţia infectantă. Cu alte cuvinte, ceea ce ştim din virusologie, este că de exemplu, de la o gazdă la alta, virusul suferă noi mutaţii. Majoritatea nu sunt de natură să-i modifice virulenţa, dar, când ai de-a face cu o pandemie, multiplicativ – prin simplul fapt că sunt foarte mulţi oameni infectaţi – creşte şi riscul unei mutaţii care să fie mult mai virulente decât cea iniţială. Că şi trecerea de la gazda animală la om s-a făcut tot printr-o mutaţie.”

”Medical vorbind, orice persoană care a făcut o facultate de medicină, independent de specialitatea ei, ştie că în faţa necunoscutului e bine să fii smerit. Să speri la ce e mai bun, dar să te pregăteşti pentru ce e mai rău. Şi pregătirea pentru ce e mai rău a construit medicina modernă prin tot ceea ce înseamnă sanitaţie, igienă, reguli de asepsie şi antisepsie – adică de sterilizarea câmpului operator şi pasiv dar şi activ. Imaginaţi-vă că se făceau operaţii şi în Evul Mediu, fără tot ce înseamnă igiena plăgii. Şi mortalitatea era foarte mare. Şi în pademie, ca şi într-o operaţie banală, ne pregătim pentru ce e mai rău nu pentru că suntem noi nişte isterici panicaţi, ci pentru că în faţa necunoscutului, medicul stă smerit şi caută să înveţe cât mai mult. Despre coronairus am învăţat destul de mult în această perioadă. Şi din păcate n-am învăţat să-l tratăm cu mult mai bine. Studiile care vin şi care arată că scădea mortalităţii folosind un agent sau altul, de obicei sugerează efecte modeste. Şi ale Remdesivirului şi ale plasmei convalescente şi ale dexametazonei.”

„Dan Bitman are educaţie muzicală, nu medicală“

”Pe de altă parte, răspândirea lui este inexorabilă. Şi atunci când ai o răspândire inevitabilă, e clar că la oameni de vârsta noastră va fi în zona banală, pe etajul de vârstă a lui Dan Bitman continuă să fie relativ modestă. Acum, Dan Bitman însuşi a anunţat că părinţii lui s-au prăpădit. Pe de altă parte, dacă părinţii lui ar fi trăi, probabil că ar fi fost un pic mai cumpătat, pentru că ar fi înţeles în momentul acela că mai are nişte vieţi pe mână. E simplu să vorbeşti în spaţiul public pentru că ai un cuţit la os financiar. E simplu şi emoţional e de înţeles. La fel cum emoţional este de înţeles când, în sala de aşteptare, un medic de impresionat de familia pacientului care-i spune: doctore, trebuie să-l salvezi! E un dialog mai nou, destul de isteric, între o parte a populaţiei şi comunitatea medicală. Dacă doctorul spune: îl salvez, dar nu o să mai aibă picioare, unii oameni vor avea obiecţii: cum adică? Poporul interpretează problema asta medicală destul de naiv. Nu poţi să te aştepţi la altceva, nici măcar de la Dan Bitman. Eu pot să înţeleg că omul are o educaţie muzicală, dar cu siguranţă nu are o educaţie medicală. Şi neavând o educaţie medicală, opiniile domniei sale despre această pandemie sunt în linie cu vulgul. Adică, au un caracter folcloric. Şi având un caracter folcloric şi derivând dintr-o gândire populară, cel mult declaraţiile dânsului reflectă starea de neînţelegere la nivelul populaţiei. Nimeni nu-l va educa mai mult pe Dan Bitman decât ar fi putut el s-o facă de unul singur în această perioadă. Şi faptul că a plecat urechea şi alimentează discursul lui din inconsistenţele declaraţiilor oficialilor spune că cel mult este un om confuz, în ceea ce priveşte înţelegerea lui în ceea ce priveşte înţelegerea medicală a acestei pandemii ”

„Medicii cu pacienţi COVID ştiu cel mai bine“

”Şi Streinu-Cercel este un om caare a făcut declaraţii contradictorii şi confuze şi de aceea sunt acul şi peticul, aşa cum susţineam mai devreme. Continuarea unor declaraţii confuze, inclusiv la nivel de autoritate – Ministerul Sănătăţii, OMS - de fapt, predispun la o polarizare din aceasta extremă în care, în cele din urmă oamenii vor spune: băi, nimeni nu ştie, de fapt, nimic. E fals! Mediciii care lucrează acum în ATI cu pacienţi cu coronavirus ştiu foarte bine ce au de făcut, ce pot să facă şi în ce fel pot să influenţeze mortalitatea pacienţilor pe care-i au în mână. Este suficient să vorbeşti cu un medic infecţionist, cu un medic care a avut un pacient cu COVID şi dintr-o dată se schimbă natura conversaţiei. Pentru că analizele biologice ale pacienţilor nu mint, radiografiile lor pulmonare nu mint. Drept urmare, ce spune domnul Bitman, pentru mine e o picătură într-un ocean de moloz. Nu contează! Singura diferenţă este că ne facee mie şi colegilor mei viaţa mai grea când vine vorba despre omul de rând şi nu este ok. Există o cifră iluzorie a morţilor caare o să-i reducă pe ei la tăcere. Dar ne-o permitem? Eu sunt sigur că oamenii aceştia care clevetesc, în momentul în care de la 100 de decese zilnic, o să avem 500 sau 1.000, oamenii aceştia nu vor mai avea loc pe televizor să discute ei şi să se înfoaie aşa ca nişte cocoşi despre ştiinţa lor despre coronavirus.”

Citeşte şi: