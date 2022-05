Prof.dr. Emilian Popovici: Pandemia nu s-a terminat. Virusul SARS-CoV-2 creează în continuare variante şi subvariante

Aproape sigur ne vom confrunta în viitor, din nou, cu evenimente similare pandemiei de COVID-19, chiar dacă nu putem preciza acum un orizont de timp, apreciază prof.dr. Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie. Tocmai de aceea, oamenii nu ar trebui să uite lecţiile învăţate în ultimii doi ani.





„Aceste lecţii s-au concretizat în ghiduri, protocoale şi tot felul de documente care să faciliteze o acţiune mai promptă şi mai profesionistă a autorităţilor sanitare în momentul în care în viitor ne vom confrunta cu situaţii asemănătoare. Cetăţenii, pe de altă parte, cu siguranţă au învăţat – cel puţin în partea aceasta de lume unde au existat măsuri şi vaccinare – trei reguli de bază: igiena mâinilor, distanţarea şi purtatul măştii. Rămâne de văzut ce se va ţine minte din ceea ce s-a învăţat, cât se va uita şi cu ce rezultate vor fi acţiunile viitoare”, adaugă specialistul.

Rezervele expertului

Acesta subliniază că are însă nişte rezerve, întrucât cele trei măsuri esenţiale mai sus menţionate nu au fost inventate în anul 2019, nici în 2020, nici în 2021 şi, cu atât mai puţin în 2022. „Sunt cunoscute exact sub această formă din 1918. Şi totuşi, a existat o întârziere semnificativă cu repercusiuni la nivel global, majoritatea ţărilor aplicând aceste măsuri la un interval de circa trei luni de la momentul în care deja se puteau aplica”, punctează expertul. Ba mai mult decât atât, unele ţări precum Marea Britanie au avut întârzieri şi de şase luni: „Deci, ne putem aştepta ca şi într-un eveniment viitor, deşi unele lucruri să fie clare în anumite privinţe, timpul de reacţie să fie prelungit, să fie întârzieri. Sigur că nimeni nu doreşte acest lucru, dar istoricul acesta recent ne arată că există şi această posibilitate. Oamenii stau bine cu teoria, dar au dificultăţi cu punerea în practică”.

Trei elemente trebuie avute în vedere pentru a reuşi: să învăţăm din experienţele pe care le avem, să nu uităm şi să nu repetăm greşelile. „Acum, de învăţat se presupune că am învăţat, să vedem ce va fi în viitor cu celelalte două. Eu am nişte semne de exclamare foarte serioase. Pentru că oamenii n-au ieşit bine dintr-o pandemie – dintr-un război global – pentru că aşa caracterizam această pandemie, ca pe un război cu toate componentele: de sănătate publică, economică, socială, politică. Una singură lipsea: glonţul. Şi ne gândeam cu speranţă că oamenii vor fi mai solidari şi mai înţelepţi, pentru că oricând poate apărea un virus mult mai neiertător decât SARS-CoV-2. Iar dacă lumea ar fi mai solidară, ar avea şansa să treacă mai uşor peste astfel de provocări globale”, mai spune prof.dr. Emilian Popovici.

Ei bine, nici n-a trecut bine această pandemie – pentru că ea este încă în curs – şi ne-am trezit cu un război, la propriu. Cu toate componentele şi din care glonţul nu lipseşte. „Un război între două ţări, dar care, de fapt, implică iarăşi lumea întreagă. Şi atunci devii cumva mai circumspect atunci când te gândeşti la viitor şi la cum vor reacţiona oamenii în diversele situaţii care se vor întâmpla”, subliniază universitarul.

„Natura este cel mai redutabil bioterorist“

Natura ne este prietenă, dar atunci când oamenii strică echilibrul în goana nemăsurată după bani şi resurse, aceeaşi natură poate deveni cel mai redutabil bioterorist, mai spune epidemiologul. „Eu am mai spus de nenumărate ori: dacă în cazul unui virus care a generat mortalitate rezonabilă să zicem – nu excesivă, nu vorbim de o mortatalitate de 60-70% ca în cazul infecţiei cu virusul Ebola, cu simptome relativ obişnuite – strănut, tuse – dar nu cu sângerări pe toate orificiile naturale, lumea a ajuns la un soi de isterie în anumite momente, cu dereglări psihice destul de exprimate la unii oameni, oare ce s-ar întâmpla dacă ne-am confrunta cu o infecţie virală cu mortalitate de 60-70%? În care să vezi nu cum tuşeşte omul şi te sperii, ci cum îi curge sânge pe gură şi pe nas? Am ajunge la demenţă? Este posibil şi, de fapt, ne dăm seama cât este lumea de nepregătită pentru nişte elemente pe care mediul natural le poate livra”, atrage atenţia expertul.

Dacă noi am dovedi acum maturitate după trecerea prin această pandemie şi am dovedi că am învăţat tot ce era de învăţat din acest eveniment, că reuşim să stăpânim lucrurile la acest nivel, am avea o speranţă că şi în momentul în care ne-am confrunta cu ceva de o gravitate superioară am putea să facem faţă, mai spune acesta.





Iar întrucât o pandemie de o asemenea magnitudine nu prea lasă timp de pregătire, aceasta trebuie să fie făcută din vreme, sub forma unor cheltuieli asumate anual cu achiziţia de materiale sanitare pe anumite direcţii de acţiune pe care prognozele le arată ca posibile. „Deci e nevoie de investiţii în sănătate, dar şi în educaţie, nu în armanent. Din păcate, oamenii tind să revină ciclic la năravul din fire care înseamnă disputa pentru teritorii, pentru resurse. Iar pandemia nu s-a terminat: uitaţi-vă ce se întâmplă în Coreea de Nord, în China, în alte zone. Virusul acesta circulă în continuare, creează în continuare variante şi subvariante. Am mai discutat despre faptul că avem o parte de lume cu măsuri şi cu vaccinare şi avem o altă parte de lume fără măsuri şi fără vaccinare. Şi nu ştim ce se întâmplă acolo. Şi iată că iarăşi am anticipat bine când am spus că din acea lume vor veni noi variante. Vin şi vor veni, continuând acţiunea în cadrul pandemiei prezente, fără a exclude posibile pandemii viitoare cu alţi agenţi patogeni. Pandemia nu s-a terminat: uitaţi-vă ce se întâmplă în Coreea de Nord, în China, în alte zone. Virusul acesta circulă în continuare, creează în continuare variante şi subvariante”, conchide medicul.