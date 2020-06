Politica „tunului estival“: hotelierii aruncă în aer preţurile de pe Litoral

Ioan Băsea, expert în turism şi proprietar al agenţiei de turism croaziere.net, susţine că, prin tradiţie, hotelierii de pe litoralul românesc ţin preţurile sus. „Au un fel de a lucra care funcţionează după strategia: «Luăm cât mai mult de la cât mai puţini clienţi». Nu vreau să-mi supăr colegii, dar ei gândesc după logica: «Hai să mai dam un tun!». Cam aşa a fost situaţia în fiecare an dacă stăm să comparăm tarifele de cazare din România, Grecia şi Bulgaria”, susţine Ioan Băsea.

Expertul afirmă că, mai ales în contextul pandemiei cu noul coronavirus, lucrurile nu se vor schimba în acest an. „Au toate argumentele să ţină preţurile mari pe litoral. Oamenii se tem să plece la distanţă mare, şi atunci vor merge prin România, iar litoralul va fi full. Văd aşa, chiar şi la autorităţi, o tendinţă de a ţine în acest sezon românii acasă, de a ţine banii turiştilor în ţară. Şi decizia de ridicare a restricţiilor de zbor a fost amânată... În plus, mai este şi chestiunea tichetelor de vacanţă a căror valabilitate a fost prelungită în timpul stării de urgenţă. Acestea pot fi utilizate numai în România. Repet, preţurile nu se vor diminua. Mai ales că hotelierii vor spune că, din cauza condiţiilor de distanţare socială, pot vinde mai puţine locuri. Un alt argument al lor va fi şi faptul că sunt obligaţi să facă o serie de investiţii legate de păstrarea igienei în hoteluri. Numai că uită că acelaşi lucru îl fac şi hotelierii din Bulgaria sau Grecia”, a subliniat Ioan Băsea.

Reprezentare simbolică a şmecheriei

La rândul lui, sociologul Gelu Duminică spune că hotelierii de pe litoral au un model de business prin care încearcă să facă în două luni cât trebuie realizat într-un an şi că de vină sunt şi clienţii care acceptă respectivele tarife. „Hotelierii fac un fel de haiducie, dar trebuie spus că nu-i de vină şi nici prost cel care cere. Prost este cel care dă! Aşa că, de ce ar micşora hotelierii tarifele dacă oricum au un grad mare de ocupare? Şi clienţi se găsesc.

Să nu uităm de Mamaia, cu fiţele ei cu tot, care pentru noii ciocoi, noii îmbogăţiţi, este terenul perfect pentru etalarea maşinilor, hainelor, ceasurilor sau prietenelor. Este o reprezentare simbolică a şmecheriei. Şi fenomenul creşte în intensitate pentru că fiţele de acum zece ani erau nimic faţă de cele de azi. Oamenii vor să demonstreze că sunt «jupâni», că au cu ce, şi pentru asta sunt gata să cheltuiască sume exorbitante pe cazări. Chiar şi bacşişurile pe care le dau sunt aiuritoare pentru oamenii cu scaun la cap”, a precizat sociologul.

Cifrele în oglindă

Un turoperator a făcut o analiză a preţurilor cazărilor din hotelurile de 3, 4 şi 5 stele din principalele staţiuni din România, Bulgaria şi Grecia. Astfel, o simplă consultare a tarifelor reliefate de IRI Travel ne arată că staţiunile din România sunt în mod evident mai scumpe în comparaţie cu cele din Bulgaria sau Grecia. Şi nu vorbim numai despre preţurile din Mamaia, ci despre tarifele practicate pe aproape întreg litoralul românesc.

Astfel, preţurile prentru cazarea într-un hotel de trei stele din Mamaia ajung la o medie de 30-50 de euro de persoană pe noapte, dar se pot ridica şi la 70 de euro pe noapte dacă regimul ales este de all inclusive. În Eforie Nord şi Costineşti, cazarea vă poate costa între 20 şi 25 de euro pe noapte. În tot acest timp, în Bulgaria, la 3 stele, preţurile se ridică la numai 20-22 de euro pe noapte, iar pentru regimul all inclusive se achită 5 euro în plus. În fine, în Grecia, preţurile se situează la 22-25 de euro. De precizat că toate aceste tarife sunt cele anunţate pentru luna iunie.

Mamaia, la mare căutare

Dacă trecem la categoria superioară, cea de patru stele, lucrurile stau cam la fel, staţiunile din România fiind mult mai scumpe. Concret, luând ca referinţă luna iulie, un loc în Mamaia la patru stele costă 110 euro de persoană. În acelaşi timp, în aceleaşi condiţii, cazarea costă 55 de euro în Costineşti şi între 67,5 şi 112,5 de euro în Eforie Nord. La vecinii bulgari, în staţiunea Sunny Beach, pentru o noapte de cazare, dar în regim all inclusive, trebuie să achitaţi numai între 48 şi 55 de euro, în timp de în Grecia, în staţiunea Halkidiki, o noapte costă 90 de euro.





Culmea este că, deşi are tarife destul de mari, conform specialiştilor, staţiunea Mamaia are mare căutare. „Pentru hotelurile de 4 stele tarifele variază în Mamaia în funcţie de regimul ales de client. La mare căutare sunt în continuare hotelurile cu all inclusive sau ultra all inclusive, chiar dacă ţara noastră are puţine astfel de hoteluri în comparaţie cu Bulgaria”, a explicat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel. În fine, o noapte de cazare la cinci stele, în luna iulie, costă 110 euro în Mamaia, 80 de euro, dar în regim all inclusive, în staţiunea Sunny Beach şi cel mult 100 euro în Halkidiki. Eforie Nord şi Costineşti nu sunt cuprinse la această categorie de cazare.