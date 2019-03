Poliţia Animalelor a dat prima amendă pentru abandonul unul câine

Câinele din rasa pitbull în vârstă de un an şi jumătate, pe nume Oxy, a fost abandonat într-o zonă din vecinătatea Şoselei Giurgiului din Sectorul 5. Ulterior, stăpâna şi-a motivat gestul prin faptul că nu mai are suficient spaţiu.



Este prima amendă aplicată Poliţia Animalelor în Bucureşti.

Conform unei informări a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, citată de Mediafax, câinele din rasa pitbull în vârstă de un an şi jumătate, care răspunde la numele de Oxy, a fost abandonat într-o zonă din vecinătatea Şoselei Giurgiului din Sectorul 5 al Capitalei.

„Stăpâna lui a decis să-l abandoneze, pe motiv că are de întreţinut un minor şi nu mai are suficient spaţiu în casă, <fiindcă am văzut că acolo sunt case cu curţi spaţioase şi am avut speranţa că cineva va avea grijă de el>, după cum a mărturisit ulterior fosta stăpână a câinelui. Oxy – pe care dna. D.S. îl avea de la vârsta de patru luni – a fost urcat în maşina familiei şi dat jos cu forţa într-o intersecţie din zona stabilită. După ce maşina a demarat în trombă, câinele a intrat, speriat, într-o curte. Văzându-se cu pitbull-ul în faţa uşii, un locatar a intrat în panică şi l-a gonit. Apoi, a anunţat Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA)”, se arată într-o informare a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Inspectorii Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti au descoperit şi faptul că animalul nu era înregistrat în evidenţele autorităţilor, aşa cum prevede legea.

Femeia a fost sancţionată cu suma de 1.000 de lei pentru nerespectarea art. 6 alin 2 lit. f din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor republicată.

