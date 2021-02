Pfizer, Moderna sau AstraZeneca? Cum poţi să-ţi alegi tipul de vaccin anti-COVID care-ţi va fi administrat

Platforma de vaccinare nu specifică vaccinul cu care vom fi imunizaţi atunci când ne programăm, dar ne putem da seama despre ce vaccin va fi vorba după data rapelului. Fiecare vaccin utilizat în campania de vaccinare anti-COVID are o anumită indicaţie la care poate fi făcută cea de-a doua doză. Astfel, serul produs de compania Pfizer are rapelul la 21 de zile, cel produs de compania Moderna, la 28 de zile, iar cel de la AstraZeneca, la 56 de zile.

În aceste condiţii, chiar dacă patforma informatică nu afişează vacinul care este utilizat într-un centru sau altul, ne putem orienta după acest criteriu, a explicat dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID. „În momentul în care te vei programa într-un centru de vaccinare şi platforma îţi va aloca rapelul la ziua 21 sau la ziua 28, sau la ziua 56, vei şti ce vaccin urmează să primeşti”, a spus Valeriu Gheorghiţă.

Pfizer, vaccinul cel mai folosit

Cele mai multe centre vor folosi un singur tip de vaccin, şi anume Pfizer, a adăugat specialistul. Aceasta pentru că are cea mai extinsă indicaţie cu privire la vârstă – adică se poate administra începând cu vârsta de 16 ani, comparativ cu 18 ani, vaccinul de la Moderna, sau 18-55 de ani, vaccinul de la AstraZeneca.

„Dacă o persoană care are 17 ani şi intră să se programeze, fiind cu o boală cronică, o să-i apară centre doar cu vaccinul Pfizer, care are indicaţie pentru grupa de vârstă. O persoană care are peste 55 de ani va avea fi afişate centre în care se regăsesc vaccinurile Pfizer şi Moderna. Pentru cineva care are între 18 şi 55 de ani vor fi afişate centre cu cele trei vaccinuri”, a explicat Gheorghiţă felul în care funcţionează platforma.

Medicul a mai spus că, în momentul în care o persoană se programează, platforma ştie ce fel de vaccin se va folosi în acel centru şi pe această bază va face şi programarea la rapel. Cei care nu doresc să rămână în acel centru de vaccinare se pot muta la un alt centru, făcând o nouă programare. „Noi estimăm că numărul de locuri disponibil se va ocupa foarte repede şi ideea principală care va rămâne e de a da şansa fiecărei persoane să se vaccineze împotriva COVID-19”, a mai spus dr. Valeriu Gheorghiţă.

Se reia procesul de programare

Această nouă programare se poate face doar pe sloturile disponibile. Există şi riscul ca anulând programarea iniţială pe motiv că doreşti alt vaccin să nu mai găseşti în momentul următor niciun loc liber în niciun centru. „Reprogramarea nu se face automat. Practic, se renunţă la locul iniţial, rămânând ca, atunci când se dă drumul la noi sloturi, persoana respectivă să reia procesul de programare. Procesul este totuşi voluntar, se merge pe considerentul că dacă o persoană a renunţat la programare, poate că s-a răzgândit, poate că nu mai vrea. E decizia fiecăruia”, au explicat surse de la Centrul Naţional de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare împotriva COVID-19.

Dr. Valeriu Gheorghiţă a mai spus că oamenii pot opta pentru vaccinare şi în funcţie de arondarea geografică. „În unele localităţi în care avem un singur centru, cum este în mediul rural, acolo va fi foarte probabil vaccin de la Pfizer, pentru a acoperi cea mai largă plajă de vârstă”, a conchis dr. Gheorghiţă.

Înscrieri pe lista de aşteptare la vaccinarea anti-COVID, din 15 martie

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiţă, a declarat că se lucrează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) pentru operaţionalizarea listei de aşteptare în vederea programării la imunizare. „Încă discutăm pe marginea modalităţilor de a pune în practică această listă de aşteptare, chiar în această săptămână am avut mai multe şedinţe cu colegii de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, ea va fi disponibilă, practic nu este finalizată. Dar se lucrează la această listă de aşteptare. Pot să vă spun că ea va fi operaţionalizată în momentul în care toate centrele din ţară vor fi activate, vor fi puse în activitate”, a afirmat medicul.

Toate centrele, operaţionale la 1 aprilie

Gheorghiţă a avansat datele de 15 martie, pentru ca oamenii să se poată înscrie pe lista de aşteptare, şi de 1 aprilie, pentru ca toate centrele de vaccinare să devină funcţionale. „Practic, toate persoanele noi care vor fi programate vor fi din această listă de aşteptare, pentru că sistemul-platformă automată va notifica şi va bloca acel loc pentru persoana care este în lista de aşteptare până va confirma sau până, dimpotrivă, nu va confirma acea programare. Acesta este proiectul, dar ne dorim să devină activ în momentul în care toate centrele sunt disponibile, pentru că, altfel, dacă avem un număr limitat de centre şi se creează o listă de aşteptare în spatele unui centru de vaccinare, dar noi venim peste 10 zile sau două săptămâni să deschidem noi centre de vaccinare, practic persoanele au aşteptat în spatele unui centru de vaccinare şi noi deschidem noi centre de vaccinare, ceea ce nu ar fi echitabil”, a explicat coordonatorul de ce lista nu poate fi operaţională în acest moment.Un alt motiv este cel al incertitudinii calendarului de livrare a vaccinului.

Gheorghiţă a mai spus că sunt deja peste 900.000 de persoane care au cont creat pe platformă, deci, cumva, această listă de aşteptare există. „Însă ne dorim ca sistemul să notifice automat o persoană care are această înregistrare făcută şi opţiunea pentru un anumit tip de centru; orice persoană poate la un moment dat să-şi schimbe opţiunea de la un centru la un alt centru, aşa încât ne dorim să funcţioneze această listă”, a argumentat medicul Gheorghiţă.

Noi informaţii despre această listă sunt aşteptate astăzi la informarea săptămânală făcută de reprezentanţii Centrului Naţional de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare împotriva COVID-19.

Tranşa a 8-a de vaccin Pfizer, ţinută la sol de condiţiile meteo

A opta tranşă de vaccin anti-COVID de la Pfizer/BioNTech care trebuia să ajungă luni în România a fost întârziată. Aeronava din Germania care trebuia să aducă cele 163.000 de doze a fost ţinută la sol de condiţiile meteo nefavorabile. Întârzierea nu va afecta programul de vaccinare, a anunţat premierul Florin Cîţu, deoarece în acest moment există suficiente doze pentru rapel. Acesta a mai spus că situaţia va fi monitorizată în continuare. Prim-ministrul a mai spus că programările pentru vaccinul AstraZeneca, al treilea aprobat în UE, vor începe la 10 februarie.