Orban: Sunt destule doze de Remdesivir. Din câte ştiu, în octombrie s-au comandat 13.000 de fiole, iar pe noiembrie 14.000 de fiole

El a atras atenţia că unii preşedinţi de consilii judeţene, de altă culoare politică, spun că nu există stocuri suficiente de Remdesivir, însă aceştia nu au nicio treabă în această chestiune, solicitarea fiind făcută de managementul spitalului respectiv.





„După informaţiile pe care le am da, sunt destul doze. Faptul că există preşedinţi de consilii judeţene care spun că nu există Remdesivir, ar trebui să vă uitaţi cine sunt aceşti preşedinţi şi dacă nu cumva au altă culoare politică, decât a noastră. Iar preşedintele Consiliului Judeţean nu e implicat, nu are nicio o treabă preşedintele consiliului judeţean cu Remdesivir. Managementul spitalului trebuie să solicite alocarea cantităţii de care are nevoie”, a conchis Orban.



„În ceea ce priveşte achiziţionarea Remdesivir a existat un acord la nivel european, pe baza căruia fiecare ţară membră a UE, în baza cotei contractate la nivel european a comandat un anumit număr de fiole. Din câte ştiu, în octombrie s-au comandat 13.000 de fiole, iar pe noiembrie 14.000 de fiole. Există acest medicament, sistemul este- spitalele care sunt în lupta anti-COVID transmit necesarul, de regulă cât se apropie de finalul stocului, către Ministerul Sănătăţii, iar Ministerul Sănătăţii transmite”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat despre subiect luni, după participarea la Ora premierului în plenul Camerei Deputaţilor.