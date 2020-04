Nelu Tătaru spune că valoarea sumelor în plus pentru medici va fi stabilită până la şedinţa de Guvern de luni: Nu aş spune bonus, aş spune un spor de periculozitate

Nelu Tătaru a spus, vineri, într-o conferinţă de presă, întrebat fiind dacă este posibil ca medicilor care demisionează să li se interzică să mai practice, că sunt discuţii.





"Nu agreez în acest moment, dar trebuie văzut, eu tot sper ca şi colegii noştri să înţeleagă momentul şi să înţeleagă că pentru asta s-au pregătit, este timpul lor, este timpul să demonstreze, mai ales că acum au început să aibe şi echipamente, şi materiale, şi medicamente", a afirmat el.





El a fost întrebat şi care va fi valoarea "bonusului" pentru cadrele medicale.





"Nu aş spune bonus, medicii nu sunt cei care primesc bonus (...) Aş spune un spor de periculozitate, ne întâlnim cu ceva care n-a mai existat până acum, acum se impune acest spor şi bonus, daca vrem să-i spunem, dar cadrele medicale toate implicate în lupta COVID merită acest spor, acest bonus", a afirmat Tătaru.





El a spus ca valoarea acestui spor este discutată, urmând să fie stabilită până la şedinţa de Guvern de luni.





Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, că a cerut Guvernului să găsească soluţii pentru a feri un bonus personalului medical.





”Şi vreau, în acest cadru, să vă anunţ de o măsură pe care am solicitat-o Guvernului României. În acest sens, am avut astăzi mai multe discuţii. Personalul medical, medicii noştri, sunt linia noastră de apărare împotriva epidemiei. Avem încredere în ei, ne punem speranţele în ei, dar trebuie să fim foarte conştienţi că pentru ei este o situaţie de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem aşteptări mari de la ei şi atunci, în consecinţă, cred că este corect să recunoaştem această situaţie şi să recunoaştem, evident, că este nevoie şi de un pic mai mult decât cuvinte frumoase. Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor şi personalului medical care lucrează cu pacienţi COVID. Şi vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii şi personalul medical care lucrează cu pacienţi COVID ar fi un bonus onorabil”, a mai spus Iohannis.