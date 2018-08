Ministrul Sănătăţii a vizitat răniţii spitalizaţi în urma incidentelor din Piaţa Victoriei: E bine că au fost lăsaţi să intre în mulţime şi să acorde primul ajutor

Ea a mai afirmat că echipajele medicale mobilizate vineri seară în Piaţa Victoriei şi-au făcut treaba, arătând că este foarte important că au fost lăsaţi să intre în mulţime şi să acorde primul ajutor. Alte trei persoane rănite în timpul protestelor de vineri seară sunt internate la Spitalul Universitar.







Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, i-a vizitat pe cei cinci răniţi în urma violenţelor din Piaţa Victoriei care sunt internaţi la Spitalul Floreasca din Capitală, ea spunând că starea acestora este bună: "Sunt bine, atât cât pot fi dupa un moment de un asemenea şoc. Nu sunt internaţi la terapie-intensivă, comunică, sunt bine, iar trei dintre ei ar putea fi externaţi maâine, dar este mai bine să mai rămână".





Între cele cinci persoane rănite în Piaţa Victoriei se află şi cei trei jandarmi loviţi, inclusiv femeia jandarm care a fost bătută şi care nu are fractură de coloană. "Nu, nu are coloana ruptă, este bine, s-a ridicat din pat, a vorbit, aşteaptă să meargă la serviciu. (...Are un hematom", a afirmat Pintea.





Alături de cei trei jandarmi, sunt internaţi şi o tânără de 29 de ani care are o plagă la picior şi un bărbat de 37 de ani care a avut un proiectil în picior pe care şi l-a extras singur, ambii fiind bine, potrivit ministrului.





Sorina Pintea a mai spus că vineri noapte a ţinut legătura cu toate serviciile de urgenţă implicate şi că au fost pregătite inclusiv spitalele din Capitală care asigură urgenţele şi unde au fost chemaţi medici de acasă.





"Medicii şi-au făcut treaba foarte bine şi este foarte important că au fost lăsaţi să intre în mulţime şi să acorde primul ajutor", a adăugat Pintea.





Conform IGSU, în urma violenţelor din Piaţa Victoriei 452 de oameni au fost asistaţi medical, dintre care 70 au fost transportaţi la spital, între ei fiind şi 11 jandarmi.