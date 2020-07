Ministrul Sănătăţii a inspectat un nou spital modular pe dianfară, la Iaşi. Nelu Tătaru: „Vom avea două săptămâni destul de grele“

„Orice poate veni în sprijinul activităţii medicale,orice poate veni în sprijinul luptei împotriva SARS-Cov-2 este binevenit, dar haideţi să nu încălecăm politic un moment de suferinţă a poporului român. Când am putut decide şi cât am putut trata aşa cum consideram noi am avut o evoluţie favorabilă, (n.r. – până când) a intervenit acea măsură de relaxare – dar nu acela a fost pericolul – acea neîncredere, acea bagatelizare, acele îndemnuri de a nu respecta…Când vine din partea unei forte politice, când vine din partea unor oameni care reprezintă ceva în statul român, când vine din partea unor lideri de opinie atunci totul devine foarte greu”, a spus Nelu Tătaru

Ministrul Sănătăţii e de părere că vor urma două săptămâni grele, odată cu înmulţirea cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus.

„Suntem într-un moment destul de dificil, vom avea două săptămâni destul de grele, pe care – în contextul în care apare şi legea marţi – o să le putem gestiona, dar trebuie o colaborare atât din partea agenţilor economici, cărora le-am facilitate redeschiderea unor afaceri în contextul relaxărilor, cât şi a populaţiei civile care trebuie să respecte normele”, a sppus ministrul.

L-au lăsat pe ministru să aştepte

Despre finalizarea noului spital modular, ministrul spune că este binevenită, dar nu i se pare normal să fie lăsat să aştepte la intrare.

„Reîntorcându-mă la o întreprindere a unui (…) care vrea şi el un spital modular, dincolo de orice interese personale, consider că trebuie să primeze interesul medical, iar aces interes medical trebuie să se facă în spiritul regulilor, în spiritul condiţiilor medico-sanitare. Nu mi se pare normal (n.r. – să stau la poartă) atâta timp cât domnul ar vrea ca această entitate să servească pentru sănătatea românilor. Dar cum totul este transformat politic de către domul preşedinte (n.r. – al CJ IAşi) în ultima perioadă”, a spus Nelu Tătaru.

Reporter: Dar i-aţi anunţat pe cei de la CJ că veniţi şi că vreţi să vizitaţi viitorul spital mobil?

Ministrul Sănătăţii: Atâta timp cât cei de la CJ nu au avut nici măcar acea iniţiativă să explice, printr-un manager de spital (…) în ce constă viitorul spital modular, viitoarea secţie exterioară, ce paturi are, ce va deserve, care este personalul care va deserve aceste paturi…Şi cred că e cam mult spus să anunţăm pe cineva că venim în contextul în care acel cineva ar fi trebuit să termine de vreo două luni ce are aici. Nu construieşte un spital nou, de la zero, construieşte un spital modular.