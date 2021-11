Ministrul Mediului: Multe primării fac declaraţii în fals că au colectare selectivă

„Aproape am terminat un inventar naţional, la nivelul Unităţilor Administrativ - Teritoriale, cu privire la existenţa sau nu a serviciilor de colectare selectivă. Am mers pe o analiză a informaţiilor încrucişat din diverse surse pentru a putea pune cap la cap lucrurile. Sunt peste 700 de primării care, astăzi, nu asigură serviciul de colectare selectivă (a deşeurilor, n.r.). Multe dintre aceste primării fac declaraţii în fals că au colectare selectivă şi raportează o înşiruire de deşeuri generate selectiv pe diverse componente. După terminarea acestei analize, în cursul acestei săptămâni, săptămâna viitoare voi avea o întâlnire cu Garda de Mediu, astfel încât în toată ţara aceste Unităţi Administrativ - Teritoriale care să fie controlate şi să fie aplicate sancţiunile legale, pentru că altfel nu se poate. Un număr de 21 de judeţe sunt într-o situaţie similară, adică raportează altceva decât fac. Şi acolo este nevoie de un control foarte riguros", a subliniat Tanczos.

În ceea ce priveşte Sistemul de Garanţie - Returnare (SGS), ministrul interimar al Mediului a punctat faptul că există 200 de milioane de euro, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pentru a se construi la nivel naţional platforme de depozitare voluntară a deşeurilor, mai puţin a celor menajere.

„Pentru Sistemul de Garanţie - Returnare a fost un efort instituţional destul de mare şi am aprobat Hotărârea de Guvern mergând pe o variantă care era foarte aproape de varianta finală şi ideală. Nu este nici ideală, nici varianta pe care se va lucra ani de zile în SGR. Sunt conştient de faptul că vom lucra săptămânile viitoare foarte mult pentru a aduce câteva completări şi vom pregăti modificările legislative necesare pe legislaţia primară. Începând de luni intrăm pe un alt calendar de lucru. Am făcut tot posibilul să facem o dezbatere deschisă, din ianuarie până în septembrie, să ascultăm părerea tuturor, să preluăm în textul Hotărârii de Guvern cât se poate de multe amendamente şi puncte de vedere. La un moment dat aceste au început să se contrazică şi viziunile au fost diferite. Drept urmare, era foarte clar că nu vor fi mulţumiţi toţi în momentul în care se aprobă Hotărârea de Guvern. Am decis ca statul să intre acţionar în această companie şi cred că este un lucru bun, benefic sistemului. Am prevăzut o sumă de 200 de milioane de euro prin PNRR pentru a construi platformele de depozitare voluntară. Administraţia Fondului pentru Mediu lucrează deja la ghidul pentru Unităţile Administrativ - Teritoriale care vor primi o finanţare de 100% pentru a construi aceste platforme pentru depozitarea a tot ce înseamnă deşeuri, mai puţin cele menajere", a spus Barna Tanczos.



Acesta a adăugat că România are nevoie de această reţea naţională, astfel încât să poată fi creată o alternativă pentru cei care generează aceste deşeuri.