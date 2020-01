Ministrul Mediului face miercuri un control personal pentru a evalua tăierile de arbori din Pădurea Băneasa

Activiştii de mediu îi acuză pe silvicultori că au tăiat foarte mulţi copaci sănătoşi şi prea puţini uscaţi sau bolnavi. Ministrul Mediului a trimis corpul de control pentru a verifica defrişările.







„Răritura” făcută de Ocolul Silvic Bucureşti în pădurea Băneasa a pus la pământ nu mai puţin de 1.650 de arbori, acuză organizaţiile de mediu.







„Din sute de arbori tăiaţi, nu am depistat decât doi arbori uscaţi, în rest toţi erau sănătoşi tun. Răriturile şi celelalte lucrări de igienă s-au făcut numai pe arbori sănătoşi. Culmea e că arborii vechi, căzuţi la pământ, deja putreziţi de când au căzut, nu au fost extraşi din pădure, crăcile căzute în mod natural erau tot în pădure. Lucrările aprobate prin Autorizaţie nu au făcut altceva decât o mascare a extragerii lemnului sănătos şi, cum am precizat, uşor vandabil. De igienizat, întreţinere, nici vorbă. Mai rău am făcut pădurii în care au rămas arbori uscaţi, arbori putreziţi, plin de crăci căzute. Lăstarii, daţi din trupul principal sau pe lângă trupul principal, erau integri şi tocmai aceştia ar fi trebuit extraşi. Dar lăstărişul nu este vandabil. Am întâlnit şi marcaj pe cioată al cărei arbore se prăbuşise natural, de ceva timp. De ce era marcată? Pentru că în locul acelui arbore putrezit s-a extras unul sănătos. Astfel, coloanele de buşteni tăiaţi ating vreo 500 m lungime! Aţi înţeles şmecheria? Zic că întreţin dar marchează numai lemn sănătos”, explică situaţia pe care au văzut-o la faţa locului, într-o postare pe Facebook, activiştii de mediu ai Fundaţiei Eco-Civica.



„Nu cred că din păcate în România pădurile fie din jurul oraşelor, fie din ţară, dispar peste noapte. În cazul pădurii Băneasa cred că exploatarea e începută mai de mult, pentru că am primit şi eu ca şi dvs. foarte multe sesizări. Aceasta este harta pădurii. Din 1.343 de hectare cât are astăzi pădurea Băneasa, 63% din suprafaţa ei este proprietate privată, doar 37% este proprietate publică a statului administrată de Romsilva. (…) Astăzi, chiar dacă proprietarii privaţi au obligaţii legale de exploatare conform amenajamentelor, eu personal, ca ministru, sunt direct preocupat ca pentru marile oraşe, cum este şi Bucureştiul, aceste păduri să aibă rol de protecţie. Şi o să vedeţi că în perioada următoare şi pe dvs. şi pe bucureşteni o să-i surprindem plăcut numai cu veşti bune. (…) Miercuri dimineaţă merg personal în pădurea de la Băneasa, pentru că vreau să văd încă o dată ce au constatat colegii mei din Garda Forestieră Bucureşti. Mâine merge pe teren o echipă a Corpului de control al ministrului, să ne asigurăm că nu a fost tăiat niciun copac ilegal şi, evident, măsurile care vor fi luate cu aceste păduri vă vi le voi comunica miercuri”, a declarat luni Ministrul Mediului, în cadrul unei emisiuni la Digi 24.