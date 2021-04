Ministrul de Interne, despre mesajele transmise de Biserică: Fac un mare serviciu statului şi pentru acest lucru le mulţumesc

„Eu cred că toate mesajele pe care Biserica le dă pentru respectarea regulilor pentru imunizare, prin exemplul personal, am văzut declaraţia purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe şi nu numai, la fel au procedat şi reprezentanţii Bisericii Catolice. Fac un mare serviciu statului şi pentru acest lucru le mulţumesc", a afirmat Lucian Bode, duminică, la o emisiune de la Prima Tv, citat de Agerpres.

Totodată ministrul de Interne susţine că a discutat de foarte multe ori cu Patriarhul Daniel despre aspectele care ţin de buna colaborare a statului cu BOR şi a precizat că niciodată nu a simţit în solicitările Preafericitului Părinte exagerări, acesta fiind "omul care vede lucrurile în realitatea lor".

"Am discutat de foarte multe ori de când sunt ministru al Afacerilor Interne cu Preafericitul Părinte Daniel despre toate aspectele care ţin de buna colaborare a statului cu Biserica Ortodoxă Română şi mă bucur că în urma acestui dialog reuşim să ajungem împreună la un consens care să ducă la normalitate. Părintele Patriarh Daniel este omul care vede lucrurile în realitatea lor, niciodată nu am simţit în solicitările Preafericitului Părinte exagerări şi de fiecare dată când am avut ocazia să vorbesc telefonic sau când ne-am întâlnit am avut acest sentiment de apreciere şi de mulţumire pentru modul în care gestionează, în acest moment dificil şi pentru Biserica Ortodoxă, tot ceea ce ţine de componeta Bisericii Ortodoxe şi nu numai", a spus Lucian Bode, conform sursei citate.