Medicii au vaccinat aproape toţi copiii pe care i-au găsit în Ţăndărei. Rata de vaccinare a ajuns la peste 62%. 800 de micuţi nu au fost de găsit

„În această perioadă, la sediul Primăriei din Ţăndărei a funcţionat un centru de informare şi vaccinare. Au fost organizate zilnic informări despre vaccinare în cadrul cărora specialişti în promovarea sănătăţii au informat părinţii despre beneficiile vaccinării şi au răspuns la întrebările şi nelămuririle părinţilor legate de vaccinare. În urma acestor informări, la centrul de vaccinare s-au prezentat, în perioada 7 - 10 mai, un număr de 169 de copii, dintre care 142 au fost vaccinaţi şi alţi 27 au avut contraindicaţie temporară de vaccinare. Au fost utilizate 233 de doze de vaccin cu care au fost vaccinaţi copiii, conform calendarului naţional de vaccinare, astfel: 127 de vaccinuri ROR, 11 vaccinuri Hexavalent, 9 vaccinuri antipneumococice şi 86 de doze de vaccin tetravalent”, informează Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat transmis luni.

Din 1.380 de copii, cu vârste cuprinse între zero şi nouă ani, înscrişi în evidente, 98 au fost vaccinaţi din cei 125 prezenţi în localitate.

În grupa de vârstă între zece şi optsprezece ani, 1496 de copii sunt înscrişi pe lista Ministerului Sănătăţii, 101 sunt existenţi în teren şi 44 au fost vaccinaţi.



„Am demarat anul trecut aceste campanii împreună cu UNICEF şi OMS, ocazie cu care am fost în mai multe comunităţi vulnerabile care aveau o rată scăzută de vaccinare. Sunt zone sărace, cu oameni simpli şi frumoşi pe care avem datoria să încercăm să îi educăm, pentru că educaţia poate să îi schimbe. După derularea campaniilor de anul trecut, s-a înregistrat o scădere a cazurilor de rujeolă, de aceea am decis să continuăm. Am cerut şi direcţiilor de sănătate publică să replice acest tip de campanie cu sprijinul autorităţilor locale, astfel încât să intervenim în cât mai multe comunităţi care au nevoie de sprijin pentru a înţelege necesitatea vaccinării în beneficiul copiilor lor „, a afirmat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.