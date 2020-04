Medicii dezertori - laşitate sau disperare?

Miercuri. 1 aprilie 2020. În România, sunt confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. La ora transmiterii bilanţului, la Spitalul Judeţean Deva, nu mai puţin de 83 de angajaţi, dintre care 34 medici, anunţă că intră în concediu medical, în timp ce alţi 14 medici şi-au depus dosarul de pensie sau pur şi simplu demisiile. „Nouă medici şi-au depus chiar astăzi dosarul de pensie, şi alţi cinci, care nu se încadrează în vârsta necesară, şi-au depus demisia. Au invocat motive personale, că îşi pun în pericol familia”, a declarat managerul spitalului, Carmen Lucuţa, care a subliniat faptul că unitatea medicală a rămas fără toţi cei şase medici de boli infecţioase în mijlocul pandemiei de coronavirus.

Cu o zi înainte, o situaţie similară s-a petrecut la Spitalul CFR din Timişoara, unde 10 asistente medicale şi trei infirmiere au demisionat pe motiv că se tem de o eventuală infectare cu coronavirus. Asta deşi la unitatea medicală nu a fost înregistrat niciun caz de infecţie cu noul coronavirus. La fel, şi Spitalul de Neurologie din Braşov a rămas fără un medic, şase asistente şi două infirmiere, după ce şi-au depus demisiile de teama infectării cu coronavirus.

O situaţie similară s-a petrecut luni şi la Spitalul Orăştie, unde toate cadrele medicale de la secţia de terapie intensivă şi-au anunţat demisia în bloc din cauza lipsei echipamentelor de protecţie. „Avem două combinezoane pentru 12 angajaţi. Suntem trimişi la moarte cu mâinile goale”, declara şefa secţiei ATI a spitalului, singura care şi-a menţinut decizia de a demisiona după ce conducerea spitalului a reuşit să le convingă pe asistente şi pe infirmiere să revină asupra deciziei. Şi la Spitalul Mioveni, mai mulţi medici şi personal medical şi-au anunţat demisiile după ce ministerul a decis ca unitatea medicală să devină unitate suport Covid-19.

În fapt, situaţia a devenit atât de disperată încât preşedintele Iohannis a ieşit marţi cu un mesaj special pentru cadrele medicale şi cu asigurări că vor primi toate materialele necesare. „Ştiu, ştim că vă este greu, dar voi sunteţi în prima linie! Noi toţi, românii, ne uităm la voi cu speranţă, cu încredere, sunteţi linia de apărare a populaţiei împotriva acestei epidemii”, a spus şeful statului.

Nu este un fenomen generalizat

În ciuda acestor ştiri care au captat atenţia în acest moment dificil, specialiştii din sistem susţin că numărul celor care demisionează este extrem de redus şi că majoritatea medicilor sunt la datorie şi înfruntă această criză în ciuda riscurilor la care se expun. „Raportat la numărul de medici şi personal medical din sistemul sanitar, vorbim de un procent extrem de mic, sub 1%. Nu este un fenomen generalizat, iar majoritatea medicilor îşi vor face în continuare datoria aşa cum se aşteaptă de la ei. Ca să vă dau un exemplu personal, mama mea, în vârstă de 66 de ani, este încă medic activ şi i-am cerut să iasă la pensie în trecut în condiţiile în care suferă de un astm bronşic cronic. Ar fi putut face asta, dar nu a vrut şi acum este la datorie, la fel ca majoritatea medicilor care îşi riscă viaţa lor şi a familiilor lor. Un adevărat fenomen generalizat este însă lipsa materialelor de protecţie, şi acest lucru ar trebui să îngrijoreze autorităţile, şi nu să caute să ne lege de glie”, a declarat Bogdan Tănase, preşedintele Alianţei Medicilor. Acesta a făcut referire şi la declaraţia secretarului de stat Horaţiu Moldovan, care a precizat marţi că se studiază posibilitatea introducerii unui preaviz de 90 de zile în sistemul medical pentru a stopa acest val de demisii.

„Înţeleg teama unora în astfel de situaţii, dar nu pot înţelege fuga. Este un gest prin care alţi zeci de oameni sunt expuşi riscului de îmbolnăvire şi chiar moarte.” Gelu Duminică, sociolog

Este un gest duplicitar

„Nu pot să înţeleg argumentele din spatele acestor decizii. Dumnezeu ştie ce am fi făcut fiecare din noi într-o astfel de situaţie. Pe de altă parte, ce ne-am fi făcut dacă militarii ar dezerta la fel într-o situaţie de război? Nu întotdeauna am avut cel mai bun armament, în Primul Război Mondial, până la sprijinul Franţei, luptam cu mâinile goale. E poate momentul ca şi ei să-şi facă datoria. Este o criză istorică pentru această ţară, cum poate nu a mai întâlnit în ultimul secol. Nu am citit de medici care să fi dezertat în faţa gripei spaniole în 1918. Avem nevoie să-şi facă datoria”, atrage atenţia sociologul Gelu Duminică.

În acelaşi timp, sociologul Vladimir Ionaş remarcă faptul că, în ţări precum Italia sau Spania, medicii-pensionari revin în sistem pentru a ajuta, în timp ce la noi mai mult se pleacă. „Probabil că mulţi şi-au ales această meserie nu neapărat dintr-o vocaţie, ci mai ales pentru beneficiile financiare, iar acum, în situaţiile de criză, aceştia sunt primii care pleacă. Sigur, sunt situaţii şi situaţii, iar adevărul e întotdeauna la mijloc, dar nu putem să nu remarcăm cum este acum invocată această scuză, oricât de legitimă, a lipsei materialelor. În toţi aceşti ani aceste lipsuri au existat, însă ele erau doar pentru pacienţii care erau nevoiţi să-şi cumpere singuri medicamente sau alte materiale. Atunci nu am auzit de demisii în bloc. Abia acum, când e vorba de ei, de sănătatea lor, auzim de aceste lipsuri. Este o dublă măsură”, este de părere sociologul Vladimir Ionaş.

La rândul lui, Emilian Mihailov, lector la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, specialist în probleme de etică, precizează: „A fi medic într-un spital public nu este un job ca oricare altul. Ei fac un jurământ să-şi dedice întreaga activitate profesională exclusiv apărării vieţii şi sănătăţii fizice şi psihice a oamenilor. Refuzul de acorda servicii medicale, mai ales în situaţii de urgenţă socială, fără asigurarea preluării de o altă unitate medicală este un act profund iresponsabil. În cazurile în care riscurile nu sunt fatale, medici nu au scuze morale pentru demisii şi concedii medicale”.