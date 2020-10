Ludovic Orban anunţă o posibilă finanţare de la UE pentru Institutul Regional de Oncologie Timişoara

Premierul Ludovic Orban a avut sâmbătă, la Timişoara, o întâlnire cu vicepreşedintele Societăţii Române de ATI, medicul Dorel Săndesc şi cu managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu.





Prim-ministrul a fost informat şi despre o serie de investiţii din domeniul medical pentru care i-a fost solicitat sprijinul.





„De asemenea, mi-am notat şi solicitările de investiţii care există, Institutul Oncologic, Secţia de Ortopedie nouă. De asemenea am reţinut solicitarea de pregătire a unui spital regional la Timişoara. În ceea ce priveşte Institutul Oncologic, există o documentaţie tehnico-economică, am discutat cu domnul ministru Boloş pentru a identifica o posibilitate de finanţare în cadrul Programului naţional de rezilienţă şi recuperare pentru Institutul Oncologic pentru că npi am fixat ca şi priorităţi zona de Oncologie şi zona Cardiovasculară pentru finanţările pe Programului naţional de rezilienţă şi recuperare„ a declarat premierul, conform sursei citate.





De asemenea a explicat că pentru Spitalul Regionala Ocologic din Timişpara, este nevoi de un studiu d fezabilitate:





„În ceea ce priveşte spitalul regional, aici evident, trebuie să facă un studiu de fezabilitate, trebuie să realizeze o documentaţie tehnico - economică şi ar putea fi pregătită o finanţare în cadrul exerciţiului financiar multianual, adică pe bugetul Uniunii Europene.„ a declarat Orban





Iar în privinţa proiectelor din cadrul Programului naţional de rezilienţă şi recuperare a explicat că „ noi trebuie să fim gata să semnalăm contractele de finanţare pentru 70% din proiecte până la 31 decembrie 2022, ori aici avem nevoie de proiecte mature care să poată fie să aibă documentaţii tehnico - economice aprobate, fie să poată fi aprobate în termen foarte scurt”.





Institutul Regional de Oncologie Timişoara ar fi trebuit să fie amplasat pe o suprafaţă de 5,5 hectare şi ar fi trebuit să aibă 476 de paturi de spitalizare, potrivit Hotărârii prin care Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţii.





Însă proiectul a fost blocat în ianuarie 2019 când ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Sorina Pintea, a declarat că a făcut plângere penală la Parchet faţă de Direcţia de Sănătate Publică Timiş, după ce a avut suspiciuni că interese din zona medicală privată au blocat proiectul de construire a unui Institut Oncologic la Timişoara.





Durata de realizare a Institutului era estimată la 36 de luni, iar valoarea construcţiei şi a dotării unităţii de 511,628 milioane de lei.