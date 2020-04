La ce dată se va termina epidemia de coronavirus. Cum face statul achiziţii folosind simulări

Ce avem noi particular?

Două variabile.

1. Compliance rate al distanţării. Eu am ales 67%. Care este general acceptat ca fiind destul de realist. Adică 2 din 3 oameni respectă destul de serios distanţarea socială. Dar nu am date să ştiu dacă chiar aşa e. Dar cred că aşa e.

2. Numărul de infectaţi care au intrat în ţară. Aici mi-a fost super greu să fac o estimare. Am verificat cu poliţia de frontieră cam câţi oameni au intrat în ţară şi din ce ţări au venit. Am verificat la acea dată câţi oameni erau deja confirmaţi în acele ţări.

Am făcut o extrapolare şi am zis că probabil, un procent similar cu populaţia din zona de unde vin, sunt bolnavi şi ai noştri români.

Momentan, am ales 2000 de bolnavi iniţiali în ziua zero. Asta înseamnă câţi am estimat eu că sunt infectaţi intraţi în România. Ziua zero aleasă de mine este 8 martie.

Cum se citeşte estimarea:

1. Peak? Toată lumea mă întreabă când atingem "Peak-ul”. În primul rând sunt mai multe Peak-uri. Peak-ul de infectaţi. Peak-ul de spitalizaţi. Peak-ul de decese. Dar un Peak NU înseamnă o zi în cazul de faţă. Înseamnă - aşa cum se vedem din grafic - o perioada lungă de aproape 45 zile.

2. Culoarea galbenă înseamnă numărul de persoane expuse virusului.

3. Culoarea roşie înseamnă numărul de persoane infectate (inclusiv asimptomaticii)

4. Culoarea albastru deschis înseamnă numărul de persoane spitalizate. (Din asta se aplică un procent pentru a vedea numărul de persoane în Terapie Intensivă)

5. Culoarea albastru închis - numărul de decese.

Graficul este pe zile. Şi practic se poate citi în fiecare zi câţi oameni vor fi în spitale. În Terapie Intensivă. Decese. Vindecaţi etc.

Cum am verificat că e corect?

Cea mai bună metodă de verificare până acum pentru mine a fost verificarea cu datele reale. Graficul are ziua zero la 8 martie. Şi, cu o marja de eroare cam de 10-20%, a prezis corect evoluţia. De pildă, când în ţară erau 1814 confirmaţi şi 70 decese, eu vedeam 1870 confirmaţi şi 90 decese.

Mă aştept că modelul să înceapă să aibă diferenţe tot mai mari faţă de realitate. Asta este pentru că, deşi mă lupt de ceva vreme să am acces la informaţii oficiale ca să pot antrena modelul pe date cât mai reale, mă lovesc de o frică de transparentizare pe care nu o înţeleg. Chiar dacă sunt angajat guvernamental.

Oricum şi aşa, modelul ne dă o idee asupra duratei şi magnitudinii. E pură matematică”, spune Micu.

Micu a prezentat modelul său grafic ministrului Sănătăţii Nelu Tătaru şi premierului Orban.

”Acum două zile am prezentat acest model domnului ministru Tătaru. Şi apoi şi domnului prim-ministru. Au fost foarte receptivi la ce au văzut. Am zis că, de fapt, modelul ăsta este doar o unealtă pe care trebuie să o folosim ca să prezicem în mod AUTOMAT necesarul de echipamente în spitale în avans, rată de acoperire a paturilor cu ventilatoare, rată de îmbolnăvire a medicilor, distribuţia automată şi trasparentizarea distribuţiei de echipamente etc.

Ar trebui să putem stă la masă cu autorităţiile, să discutăm ce vom face pe 15 aprilie sau pe 30 aprilie, încă de azi. Achiziţiile de echipamente durează. Resursele nu pot fi realocate pe loc. Cum înlocuim doctorii din carantină?

Cum testăm dacă se termină testele într-un loc şi în altul sunt prea multe? Pentru că distribuţia spaţială nu e uniformă? Totul trebuie automatizat, profesionalizat şi debirocratizat în max 3 zile. Altfel efortul nostru se va prăbuşi rapid sub greutatea realităţii de mâine. A rămas că mai discutăm. Eu pun acestă previziune aici. Să fie.

Datele rezultate pe scenariul probabil:

1. Începând cu aprox. 8 aprilie, vom trece de 5.000 de confirmaţi. În modelul meu, confirmaţii şi spitalizaţii sunt puşi împreună. Dar o parte sunt în carantină de fapt.

2. Undeva pe 25 aprilie - 30 aprilie (+-5 zile) vom trece de 1.000 de decese.

3. Peak-ul (cazuri în spital şi carantină cu simptome grave) va începe cam pe 7-9 aprilie şi va dura până în 15 mai. După 15 mai vom scădea sub 5.000 de oameni în spitale şi carantină.

4. Ziua cu cei mai mult oameni în spitale va fi aproximativ între 17-25 aprilie. Cu aproximativ 8.535 oameni în spitale şi carantină dar cu simptome grave.

5. În perioada de peak (vârf- n.red.) vom avea cam 35-40 de decese pe zi.

6. La 1 iulie, mă aştept să fi declarat deja epidemia învinsă. Cu câteva cazuri noi declarate pe vremea aia. Sau aproape nici unul.

7. La 1 iulie când vom fi învins, vom avea 2.657 decese.

Date pe scenariul mai improbabil de tip Italia:

În general, dacă mă iau după Italia şi extrapolez la România, cifrele tind să se dubleze. Deci, dacă vreţi scenariu pesimist, înmulţiţi cu doi cifrele de mai sus. Mai rău de atâta e foarte improbabil să fie. Dar, durata rămâne aceeaşi. Doar parabolă e mai înaltă.

PS: Azi modelul meu zice 2756 de infectaţi cu 112 decese. Şi sunt de fapt 2738 infectaţi şi 107 decese. Sper că aceste informaţii să va ajute. Şi să fie un exemplu că Transparenţa inspiră solidaritate şi Transparenţa ar putea ajută dacă ar fi practicată”, a postat Micu, conform Newsweek.