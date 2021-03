Florin Cîţu, despre introducerea unui certificat de vaccinare: Creează o discriminare în societate

"Cei care se vaccinează au deja certificat de vaccinare. Este o adeverinţă care spune că te-ai vaccinat”, a declarat Florin Cîţu, la B1TV.

Premierul a adăugat că un astfel de certificat ar crea o discriminare, având în vedere că vaccinarea nu a fost pentru toate categoriile de persoane.

"Creează o discriminare în societate. Până nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze, nu are niciun sens să introducem astfel de documente şi asta este discuţia şi la nivel european. Deci ar fi, din punctul nostru de vedere, să introducem astăzi un document, până când nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze, ar crea discriminări. Sunt oameni care ar putea spune că eu am vrut să mă vaccinez, dar nu am putut pentru că nu au fost vaccinări şi atunci nu înţeleg de ce altcineva care se vaccinează şi a fost într-o altă etapă ar trebui să aibă acest certificat de vaccinare. Până nu luăm toate persoanele să se vaccineze, nu are sens să discutăm despre aşa ceva. Mi se pare o discuţie care nu are sens în momentul ăsta”, a declarat Florin Cîţu.