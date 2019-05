Apelul Subway pentru clientii săi este la solidaritate şi bunătate. Pe 16 mai, în toate oraşele cu restaurante Subway din România, cei care au poftă de fapte bune, vor primi un sandviş delicios: italian sau falafel. “Noi toţi să ne dăm seama de importanţa donării de sânge. Suntem consecvenţi pe acest drum şi avem un singur îndemn #doneazăbunătate. An de an, Subway România se implică activ şi va continua să o facă, astfel încât să fim alături de cei aflaţi în nevoie” declară Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona Bucureşti-Ilfov. “Viaţa e ciudată şi te poţi trezi oricând în postura celui care are nevoie de sânge. Numărul românilor care au nevoie de transfuzii este în creştere, în timp ce numărul donatorilor scade. Este o realitate dură pe care vrem să o schimbăm. De aceea, în fiecare an, sustinem donarea de sange printr-o campanie ce îndeamnă la solidaritate şi fapte bune. Pentru că e cool să fii bun”, spune Andrei Trifan, Business Development Agent pentru zonele din afara Bucureşti-Ilfov.

Pe 16 mai, în 15 oraşe din România, donatorii de sânge vor primi, din partea Subway o recompensă fresh şi gustoasă pentru gestul lor benevol. Locuitorii din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Timişoara, Oradea, Suceava, Sibiu, Alba-Iulia, Braşov, Arad, Deva si Focşani sunt aşteptaţi să ia parte la această campanie socială de responsabilizare.

În Bucureşti, campania se desfăşoară pe 16 mai la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, amplasat în str. Constantin Caracaş 2.

Iniativa SUBWAY® beneficiază de sprijinul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C. T. Nicolau, al centrelor de transfuzie locale, al Centrului de tranfuzii al municipiului Bucureşti şi al partenerilor campaniei: Asociaţia React şi Adevărul Holding. Voucher-ul oferit de SUBWAY® donatorilor este valabil pentru o singură persoană până la data de 28.05.2019.

Mai multe detalii despre campanie pe Pagina de Facebook Subway România