Dumitru Prunariu, despre izolarea în spaţiul cosmic: „La bordul staţiei orbitale, orice virus poate să se dezvolte diferit“ VIDEO

Cosmonautul Dumitru Prunariu (67 de ani) rememorează săptămâna petrecută în spaţiu: cum s-a pregătit de zbor şi de ce i s-a impus carantina.

Am fost rugat să vă vorbesc despre carantină, despre izolare, în calitate de cosmonaut. Am zburat în spaţiul cosmic în perioada 14-22 mai 1981, fiind şi rămânând deocamdată primul şi singurul cosmonaut român. Am efectuat în spaţiul cosmic numeroase experimente ştiinţifice şi am şi am avut ocazia să trăiesc la bordul staţiei orbitale Saliud-6, mică, formată dintr-un singur modul timp de o săptămână şi să lucrez acolo cu alţi trei colegi. Echipajul din care am făcut parte a fost compus din mine şi Leonid Popov, iar cosmonauţii pe care i-am întâlnit în cosmos şi care lucrau la bordul staţiei orbitale de peste două luni.

Ce înseamnă izolare? Gândiţi-vă că stai la bordul unei staţii orbitale, mic, să spunem, cam cât o camera de bloc, împreună cu alţi parteneri de zbor, iar acolo ai şi sufrageria, şi dormitorul, şi laboratorul ştiinţific, şi bucătăria, şi toaleta. Acolo trebuie să îţi desfăşori activitatea un timp determinat. Cum suportăm izolarea? Noi, cosmonauţii, o suportăm bine, pentru că avem un program foarte bine definit, care este stabilit pe zile, pe ore şi trebuie să îl ducem la îndeplinire. Gândul că trebuie să îndeplineşti acest program, faptul că îţi menţii permanent ocupată mintea cu acel program, cu soluţiile pe care trebuie să le adopţi pentru a face aparatele să funcţioneze, de multe ori soluţii ingenioase pe care le găseşti acolo, în spaţiul cosmic, şi care nu au fost întotdeauna prevăzute de cei de la sol, care nu au experienţa imponderabilităţii.

Toate acestea te ţin motivate şi te ţin departe de gândul că eşti, într-adevăr, izolat. Atmosfera interioară a staţiei orbitale este închisă (…) Aerul este filtrat în permanenţă pentru a reţine anumite impurităţi, mirosuri.