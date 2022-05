Doi copii ucraineni cu probleme grave la inimă vor fi salvaţi de medicii italieni şi români. Unul va fi operat în Milano, iar celălalt la Spitalul Marie Curie

Medicul Tammam Youssef: „Sunt doi copii cu patologie complexă, unul este paraplegic, nu se mişcă, nu se poate opera la coloană până când nu-l operăm la inimă”

„Cel mai important lucru este acest network (n.red reţea) pe care l-am creat, european, pentru a salva aceşti copii în domenul cardiochirurgie pediatrică, copii care se nasc cu malformaţii congenitale la cord, acest network făcut cu italienii, cu românii, am încercat să preluăm toţi copiii pe care putem să-i operăm, care, acum, la ora actuală, nu pot să fie operaţi în Ucraina. Facem o parte la Marie Curie şi o altă parte o facem la San Donato, avem program de colaborare cu Spitalul Marie Curie şi cu Ministerul Sănătăţii din România.

Cei doi copii vor fi salvaţi la diferenţă de câteva zile. Copilul care va ajunge la Milano nu se poate mişca şi nu poate fi operat la coloană până ce nu este operat la inimă

Sunt doi copii din Ucraina cu patologie complexă, unul care pleacă marţi la Milano, are în jur de 14 ani, are o tetralogie Fallot (n.red este o malformaţie cardiacă congenitală care determină scăderea oxigenării sângelui cu consecinţe grave în organism), are şi o scolioză severă şi este paraplegic, nu se mişcă şi nu se poate opera la coloană până când nu-l operăm la inimă, în cursul zilei de marţi o să-l ducem la Milano, apoi ca să fie operat şi la coloană şi sperăm că o să fie foarte bine.

În schimb, săptămâna viitoare sunt în România la Marie Curie ca să operăm un copil de 11 ani cu o patologie complexă, care a avut vasele inversate, care a fost operat când era mic la o lună şi acum are valva aortică insuficientă şi copilul trebuie să fie operat printr-o operaţie destul de grea şi destul de importantă. Copilul este tot din Ucraina, acum este la Bucureşti, îi facem analize, îl pregătim pentru intervenţia de săptămâna viitoare”, a explicat Dr. Youssef.

Copiii sunt aduşi cu mare greutate din Ucraina, spune Dr. Youssef. Băiatul de 14 ani a fost ajutat prima dată de medicii de la Bucureşti astfel încât să fie transportat în siguranţă la Milano

„De amndoi ne-am ocupat foarte bine, îi ducem cu ambulanţele, cu dificultate foarte mare, prin organizaţiile şi colegii noştri medici din Ucraina. Pe primul copil l-au trimis cu ambulanţa la Bucureşti, l-am primit la Marie Curie ca să-i dăm primul ajutor şi să fie în condiţii bune, să nu aibă probleme până când să-l putem duce la Milano, tot cu Asociaţia Blondie cu care colaborăm, cu ei transportăm copii care au nevoie să fie operaţi la Milano.

Pentru primul copilaş probabil fac eu operaţia sau o face colegul nostru din San Donato, probabil că trebuie să fie făcută săptămâna viitoare şi săptămâna viitoare eu o să operez la Bucureşti şi probabil colegii noştri, care sunt la fel de experţi şi profesionişti, probabil ei o să o facă.

Sunt deja doi copii pe care i-am operat şi deja au plecat acasă, i-am operat la Marie Curie, dar o să fie primul acesta la San Donato, la Milano. Grupul San Donato este cel mai important grup de spitale în Milano şi el a ajutat România ca să se dezvolte pe cardiochirurgie pediatrică, în mai toată ţara, în patru centre universitare, şi datorită colaborării între centre reuşim să facem ceea ce facem.

Acum eu sunt în Damasc, avem acolo un centru de cardiochirurgie pediatrică prin care ajutăm copiii care trebuie să fie operaţi, a fost făcut de grupul San Donato şi Asociaţia Bambini Cardiopatici nel Mondo, care este cea mai mare asociaţie prin care aceşti copii sunt ajutaţi. Clar la Bucureşti este altă asociaţie, Inima Copiilor care sprijină şi ne ajută şi au făcut de fapt centrul de cardiochirurgie de la Marie Curie”, a explicat Dr. Tammam Youssef pentru News.ro.