Director ANM: 2021, un an al extremelor. Avem 71 de avertizări emise numai pentru iunie. În 2019, am avut 65 tot anul

„Este o vreme a extemelor meteorologice şi vorbim de o alternanţă a fenomenelor de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată – iată caniculă, disconfort termic accentuat şi din nou instabilitate şi vijelii puternice, grindină, ploi abundente.

Totodată, potrivit directorului ANM, prima zi a lunii iulie va debuta cu o vreme instabilă.

„Trebuie să conştientizăm aceste alternanţe de tipare de vreme deja din ce în ce mai extreme, pentru că trecem de la o extremă la alta în intervale scurte de timp. Chiar şi prima zi a lunii lui Cuptor va debuta cu o vreme instabilă, la început în partea de vest, centru, nord-vest, în zona de munte şi submontană, şi apoi şi în restul teritoriului, aşadar vorbim de încă 2-3 zile de instabilitate atmosferică accentuată. O vreme a extremelor impune o conştientizare a fiecăruia dintre noi, şi la nivel personal, şi să luăm în considerare alertele meteorologice, astfel încât să diminuăm pe cât posibil impactul acestora”, a adăugat ea.

Elena Mateescu mai atrage atenţia că vorbim de un an 2021 al extremelor, pentru că în primele 6 luni din acest an, dar mai ales în luna iunie, ne apropiem de recordul avertizărilor emise în anul anterior..

„Într-adevăr, vorbim de un an 2021 al extremelor, pentru că în primele 6 luni din acest an, dar mai ales în luna iunie, ne apropiem de recordul avertizărilor emise în anul anterior. Avem în prezent 71 emise numai pentru luna iunie, în condiţiile în care în 2019 am avut 65 pe întreg anul. Anul trecut am avut 160. Aşadar, trebuie să luăm în considerare şi această statistică care nu face decât să confirme prezenţa semnificativă a acestor fenomene şi mai ales intensitatea lor”, a mai spus Mateescu.