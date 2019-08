Declinul demografic a accelerat în luna iunie, din cauza scăderii natalităţii

În mai, populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat în a cincea lună a anului, când s-au pierdut 5.511 de locuitori, faţă de 4.395 în aceeaşi lună a anului 2018, în principal din cauza creşterii mortalităţii.





În luna iunie, s-au născut 14.506 copii, cu 1.486 mai puţini decât în luna mai şi mai puţini cu 2.154 faţă de aceeaşi lună din 2018.





Totodată, în luna iunie, s-au înregistrat 19.871 decese, cu 1.632 decese mai puţine decât în luna mai şi cu 575 mai multe faţă de aceeaşi lună din 2018.





Mortalitatea infantilă din România a scăzut în iunie, faţă de aceeaşi lună a anului 2018, fiind înregistrate 105 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 2 mai puţine decât în urmă cu un an.





În luna iunie, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 14.338 căsătorii, cu 1.549 mai multe decât în luna mai. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.431, cu 283 mai puţine decât în luna mai.





Locul 4 în UE în ceea ce priveşte declinul democrafic în 2018







Populaţia României a scăzut cu 6,6‰ în 2018, potrivit datelor date publicităţii de către Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Declinul demografic al României este depăşit în UE doar de către Letonia (-7.5‰), Bulgaria şi Croaţia (ambele cu -7.1‰). La polul opus se află Malta (+36.8 la 1.000 de locuitori), urmată de Luxemburg (+19.6‰), Irlanda (+15.2‰) şi Cipru (+13.4‰).

Dacă la capitolul naşteri, România se află în plutonul de mijloc al UE, în privinţa deceselor ţara noastră ocupă tot locul 4: Bulgaria (15.4‰), Letonia (15.0‰), Lituania (14.1‰) şi România (13.5‰). Numărul deceselor din ţara noastră l-a depăşit pe cel al naşterilor cu 3.9‰, România aflându-se din nou pe poziţia a patra, la egalitate cu Croaţia şi Ungaria. Diferenţa de până 6,6‰ este dată de emigrarea în alte ţări.

Potrivit datelor Eurostat, la 1 ianuarie 2019, populaţia Uniunii Europene era estimată la 513,5 milioane de locuitori, în creştere faţă de 1 ianuarie 2018, când estimarea a fost de 512,4 milioane. Sporul demografic a fost asigurat de migraţie, în condiţiile în care numărul deceselor a fost mai mare decât cel al naşterilor înregistrate, 5.300.000 faţă de 5.000.000. În 2018, populaţia a crescut în 18 state membre şi a scăzut în zece.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: