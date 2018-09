Cum se strecoară interzicerea avorturilor în România: Cea mai mare presiune e pusă pe acele femei care nu îşi permit nici măcar să plătească drumul până la spital

Medicii de la patru spitale din România refuză să mai facă întreruperi de sarcină la cerere, dacă nu există un motiv medical întemeiat. Cel mai recent caz care a intrat în atenţia opiniei publice este cel al doctorilor vrânceni de la Spitalul de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Focşani şi cei de la Spitalul din Adjud. Motivul refuzului este unul de natură religioasă.

„De la începutul anului, la noi în spital nu s-a mai făcut nicio întrerupere de sarcină. Avem trei medici ginecologi. Două doctoriţe au hotărât de mult timp să nu mai facă şi mai rămăsese unul, care a renunţat, la rândul său, ca să nu facă notă discordantă“, a spus Alina Cosma, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Focşani. Purtătorul de cuvânt susţine că avortul este o experienţă traumatizantă fizic şi psihic pentru o femeie şi că din această cauză medicii le îndrumă pe femei la cabinetele de planing familial, astfel încât să adopte o conduită corectă în privinţa vieţii sexuale.

După Focşani, şi la Spitalul din Adjud s-a renunţat definitiv întreruperile de sarcină. „Doamna doctor a decis, din motive religioase, să nu se mai facă nici la noi întreruperi de sarcină la cerere“, a declarat Monica Bercea, managerul Spitalului Municipal Adjud.

„Principiile morale“

De la 1 ianuarie 2018, nici pe Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean „Mavromati“ din Botoşani nu s-au mai făcut avorturi la cerere.

„În momentul de faţă, la Spitalul Judeţean nu se fac avorturi la cerere. Dar avorturile terapeutice se efectuează. Ţin să precizez că nu este o politică a spitalului, ci o decizie luată de medici. Nu fac avorturi la cerere din motive religioase, conform propriilor principii morale. Deci nu este o decizie a spitalului“, a confirmat Livia Mihalache, directoarea Spitalului „Mavromati“. Situaţia este similară şi în Vaslui, doar că se întâmplă de mai mult timp. Potrivit conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, în ultimii trei ani medicii Secţiei Obstetrică-Ginecologie au refuzat să mai realizeze întreruperi de sarcină la cerere.

„A fost o decizie luată de medicii ginecologi, probabil din anumite considerente personale. Este vorba despre întreruperi de sarcină la cerere, nu despre situaţii medicale în care se impune acest lucru“, a declarat Ana Rinder, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Scandalul din 2015: Avorturile ilegale de la spitalul din Vaslui

Decizia ginecologilor de a nu mai realiza avorturi la cerere coincide cu anul în care Secţia Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui a fost zguduită de un uriaş scandal de corupţie. Trei medici ginecologi au fost puşi sub acuzare în 2015 şi condamnaţi în primă instanţă pentru fapte de corupţie, în sarcina acestora reţinându-se şi faptul că realizau avorturi ilegale (la sarcini mai mari de patru luni), contra unor sume uriaşe, ulterior înregistrate ca avorturi terapeutice.

„Întreruperile de sarcină la cerere se fac numai la cabinetele particulare din Vaslui sau din Iaşi. Nici înainte mulţi colegi nu făceau avorturi la cerere. Printre motive se regăsesc şi moralitatea, dar şi faptul că nu sunt plătite. Este o manoperă pe care o facem noi şi spitalul nu ne-o plăteşte, astfel că s-a luat decizia de a nu mai face astfel de întreruperi“, a declarat medicul vasluian Smărăndiţa Istrate, citat de Hotnews.

„Cea mai mare presiune e pusă pe acele femei care nu îşi permit nici măcar să plătească drumul până la spital“

Specialiştii în drepturile omului atrag atenţia că limitarea accesului la servicii medicale de calitate va duce la situaţia de dinainte de 1989, când femeile apelau la metode improprii pentru a avorta, metode care le puneau, nu de puţine ori, viaţa în pericol.

„E important de reţinut că nu toate femeile îşi permit să călătorească în alte oraşe sau în alte judeţe pentru a face întreruperi de sarcină şi sunt femei care nu au o altă alternativă în afară de asta. Din păcate, cea mai mare presiune e pusă pe acele femei care nu îşi permit nici măcar să plătească drumul până la spital. Tocmai ele ajung să se lovească de astfel de situaţii. În final, se trezesc cu încă un copil pe care nu şi l-au dorit sau pe care nu au cum să-l crească. Până la urmă, e libertatea de decizie a fiecărei persoane. Am putea ajunge din nou în situaţia de a avea copii nedoriţi în centrele de plasament”, a explicat, pentru „Adevărul”, Andreea Bragă, directorul executiv al Centrului FILIA.

Motivele religioase şi libertatea de conştiinţă

Reprezentanta societăţii civile susţine că, la Vaslui, situaţia este încă neclară, dar afirmă că din ce în ce mai mulţi doctori ginecologi din ţară le refuză pe femeile care vor să facă întreruperi de sarcină. Motivele invocate sunt de natură religioasă sau libertatea de conştiinţă.

„Pentru o întrerupere de sarcină la un spital din Bucureşti este nevoie de buletin, de câteva sute de lei şi să nu mergi într-o zi în care este o sărbătoare religioasă. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu ar trebui să conteze în livrarea serviciilor de sănătate publice, atât timp cât suntem într-un stat laic. Semnalele ne arată deja că există un curent, e clar că sunt din ce în ce mai multe reacţii de genul acesta”, a completat Andreea Bragă, adăugând că este de datoria spitalelor publice să le ofere femeilor posibilitatea de a face avort.

Aceasta adaugă că este o ipocrizie din partea medicilor ginecologi să impună perspectiva lor religioasă asupra unor femei. „E un calcul pe care şi-l face orice femeie. Sunt sigură că o astfel de decizie, de a întrerupe sarcina, este o decizie grea pentru orice femeie. Nu este nevoie de o presiune în plus a medicului sau a societăţii. Mi se pare o ipocrizie atunci când grupurile conservatoare se gândesc mereu la copii înainte de naştere şi pun pe primul loc sarcina în faţa femeilor. Consideră că întreruperea de sarcină poate să reprezinte o întrerupere de viaţă”, a explicat reprezentanta societăţii civile.

Ginecologul şi „armata“ de copii morţi

De cealaltă parte, medicul Gheorghe Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), afirmă că medicii au dreptul, conform statutului medicilor şi codului deontologic care le guvernează profesia, să refuze să facă întreruperi de sarcină.

„ Dacă medicul consideră că o întrerupere de sarcină constituie o încălcare a principiilor sale are dreptul să nu o facă. Şi este lăudabil pentru asta. Şi dacă medicul alege în felul acesta nimeni nu-l poate obliga să facă avort la cerere, nu e nimic ilegal în asta. Copilul este considerat o fiinţă vie din momentul în care a fost conceput, embrion fiind. Aşa cum mama are drepturile sale şi medicul are drepturile sale. Gândiţi-vă la un medic care are 20-30 de ani de carieră în spate în urma căruia se află o armată de copii morţi. Cam ce o fi în sufletul lui, când îşi pune problema aşa?”, a conchis şeful medicilor.