Cum a ajuns în Monitorul Oficial ordinul care i-a adus revocarea lui Voiculescu: „Am vorbit înainte cu Arafat şi cu INSP”

Vlad Voiculescu a vorbit despre cum a apărut în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 506/2021 pentru modificarea şi completarea actului normativ nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

„Nu, nu ştiam că o să apară (ordinul – n.r.) în acea zi, la acea oră (în Monitorul Oficial – n.r.), dar haideţi să punem lucrurile în context: aveaţi cea mai mică îndoială că vorbim despre un pretext? Pentru că…să vă spun ceva. Să spunem că un ordin greşit ar fi publicat. Durează undeva între 15 ţi 20 de minute să iei legătura cu Monitorul Oficial, să-l abrogi. Ordinul respective: 1. Vine cu recomandări. 2. Aşteptam o metodologie a INSP pentru aplicare. Deci nu este un ordin care să schimbe ceva peste noapte, altfel decât să aducă un pic de predictibilitate, un pic de decizii pe baza unor date reale şi să vină cu recomandări. Repet, inclusive (în ceea ce priveşte – n.r.) aplicarea lor”, a declarat Vlad Voiculescu la Digi24.

Voiculescu: Am discutat cu doctorul Arafat

Fostul ministru a vorbit despre discuţiile din MS şi din Executiv în perioada premergătoare publicării ordinului în Monitorul Oficial.

„Au fost explicate toate punctele din acel ordin, atât de către mine, cât şi de către doamna doctor Moldovan. Public, în conferinţe de presă am vorbit despre necesitatea (lui – n.r.), în şedinţe de guvern. Criteriile care au fost transpuse în ordinul de ministru în Comitetul Tehnico-Ştiinţific. Nu s-a opus nimeni acelui ordin, dacă vorbim despre discuţiile care au durat două zile. În prima zi am fost parte. Au fost ore în şir în care am stat la flip-chart şi am discutat care ar putea să criteriile care să ne asigure (măsuri – n.r.), de exemplu, într-o localitate în care nu mai ai paturi ATI. (…) Sună aşa…carantinare, restricţii! Sunt măsuri de protecţie. Uitaţi-vă la Timiş: au funcţionat, au salvat vieţi. Nu spun că nu trebuie să existe un filtru politic. În acele două zile – după cunoştinţele mele - au fost discutate şi nu ştiu să fi existat opoziţie. Ştiu că a mai existat o discuţie cu doctorul Arafat şi de asemenea cred că a existat o corespondenţă cu INSP pe aplicarea…modul de calcul al acelor indicatori. După cunoştina mea, lucrurile fuseseră lămurite”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Decizia luată de Florin Cîţu, în calitate de ministru interimar al Sănătăţii, a fost publicată în Monitorul Oficial. În Monitorul Oficial nr 391 de miercuri seară a fost publicat Ordinul pentru revocarea Ordinului 506/ 2021.

„Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 506/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 382, din 13 aprilie 2021, se abrogă”, este decizia publicată în Monitorul Oficial.

Ce prevedea ordinul revocat

Carantina zonală ar urma să înceteze în momentul în care rata de infectare scade sub 3 la mie.

În rest, dacă Ordinul rămâne în vigoare, toate localităţile urmează să ţină cont în mod cumulativ de următoarele criterii, valabile indiferent de numărul locuitorilor:

Rata de incidenţă cumulată în 14 zile

Trendul incidenţei cumulate pentru ultimele 14 zile

Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT

Grad de ocupare a paturilor ATI în judeţ

Grad de ocupare a paturilor destinate pacienţilor cu COVID-19 în judeţ.

În funcţie de aceste criterii, localităţile acumulează un punctaj pe o scară de 1 la 100, iar toate care depăşesc 60 de puncte sunt bune de carantinat.

În cazul oraşelor cu mai puţin de 100.000 de locuitori, limita de la care poate fi instituită carantina e de 70 de puncte. Pentru ieşirea din carantină, singurul criteriu este ca rata de incidenţă să fie sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori.