Băluţă: Am reziliat contractul cu firma care a făcut igienizarea la Şcoala nr. 133

La locul solicitarii s-au deplasat în mod progresiv 2 autospeciale de stingere şi aproximativ 15 ambulanţe.

„După evaluarea situaţiei, având in vedere numărul tot mai mare de solicitari pentru acordarea asistentei medicale, a fost luată decizia de evacuare a tuturor copiilor din sălile de clasa şi deschiderea ferestrelor pentru ventilare. La momentul anuntarii evenimentului, in incinta unitatii de învăţământ se aflau peste 500 de elevi. Concomitent, echipajul CBRN a afectuat masuratori în intreaga cladire, in urma carora s-a constatat faptul ca nu au fost depasite pragurile de alarmare, în ceea ce priveste componentele aerului”, precizează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.