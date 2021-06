Şeful Gărzii de Mediu: Primarii îşi ţineau lipiţi electoratul pentru că nu percepeau taxă pe deşeuri. Astfel au câştigat voturi

Octavian Berceanu a vorbit şi despre practica dezmembrărilor de maşini, întâlnită în multe locuri din ţară, în care componente care nu pot fi valorificate din rablele importate sunt chiar îngropate, arse sau aruncate în râurile locale. Acesta a precizat că nu este supus unor presiuni politice.

„Singurele presiuni politice ar putea să vină de la partidul care m-a delegat pe această funcţie. Aproape cinci ani cât am fost în Consiliul General şi am votat mii de proiecte, nu a existat un singur telefon dat de un decident politic pentru aproape 4.200 de proiecte votate.

La Bolintin, peste 10 ha de depozitări ilegale de deşeuri, probabil aduse din Bucureşti din toate zonele limitrofe Bucureştiului. Am impus nişte măsuri de curăţare a zonei către primărie. Primăria a început să cureţe zona. Am văzut multe deşeuri arse şi împinse în apă. Cred că Sabarul este râul care trece în proximitate. Am fost de câteva ori acolo.

Comunitatea reclamă că nu ei aduc deşeurile, ci vin din diferite locuri aduse de samsarii de deşeuri

Din păcate, zona Bolintin, Giurgiu, zona de sud a României a fost scăpată mulţi ani de zile de sub controlul Gărzii de Mediu, sub presiunea decidenţilor politici, a primarilor care decideau cine va fi şef la Garda de Mediu, la Comisariatul Judeţean. Asta a fost o practică de zeci de ani”, a spus, luni seară, Octavian Berceanu, la Digi24.

Acesta precizează că şefii Gărzii de Mediu erau persoane susţinute de primari.

„Primarii îşi ţineau lipiţi electoratul, pentru că nu percepeau nicio taxă pe deşeuri, ci toată lumea putea să depoziteze în aceste spaţii vaste. În felul ăsta, primarii şi-au asigurat voturi de-a lungul timpului.

Ieri am fost în Sinteşti, unde mi s-au povestit episoade similare în care li se spuneau: «Primiţi nişte bani pentru voturi sau la 10 familii o oaie, dar depozitaţi, faceţi afaceri în continuare, lăsaţi-i şi pe alţii să depoziteze».

Oamenii de acolo sunt revoltaţi, chiar dacă au venituri foarte mici, în pragul sărăciei, fără acces la şcoală, fără drumuri, electricitate. Lor le-a ajuns cuţitul la os.

Ţările europene scapă greu de maşinile vechi

Ţările europene scapă greu de deşeurile nereciclabile care provin adesea din maşini vechi. Acestea ajung să fie importate în România şi să fie depozitate ilegal şi să aibă consecinţe asupra sănătăţii oamenilor.

„Sunt dezmembrări de maşini, aşa cum am găsit şi în Timişoara, Dolj, Olt, Călăraşi. Cam peste tot în ţară sunt importate un număr foarte mare de maşini care nu vor mai circula niciodată pe străzile din România.

Economia a explodat acum după pandemie şi a crescut foarte mult valoarea metalelor. Vorbim de partea care rămâne din dezmembrare: portierele, partea de plastic, partea de cauciuc – părţi care au costuri destul de mari pentru a fi reciclate sau neutralizate sub o formă sau alta. Atunci, e preferabil să se scape, din parcurile acestea de maşini din Europa ajung la noi, sunt dezmembrate la noi şi fierul vechi se duce la fier vechi, se recuperează câteva piese, le regăsim pe site-urile unde se vând acestea. Partea care nu poate fi recuperată prin tehnologie este îngropată, arsă, aruncată în râuri.” spune Berceanu.

Acesta mai spune că România are o economie circulară primitivă şi că trebuie dezvoltată în parametri normali, altfel nu va veni nimeni să investească tehnologii sau bani în România.

„Ne comportăm încă, din acest punct de vedere, primitiv. Avem o economie primitivă, aproape că nu există, cu valori de recuperare la 11, 12, 15 procente şi debarasat pe gropi, pe depozite 90% sau 80 şi ceva la sută. Suntem exact invers faţă de ţările dezvoltate care recuperează 80 şi ceva la sută din materiale şi deşeuri”, a mai afirmat Octavian Berceanu.