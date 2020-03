Luni, 30 martie 2020, ora 14,59. Mass-media se dă de ceasul morţii că Guvernul a îngheţat comunicarea pe subiectul criza COVID-19. Se scriu proteste oficiale, se cere transparenţă. Ca din senin, pe canalele de comunicare oficiale scapă un mesaj cu statistica privind personalul medical infectat cu noul coronavirus. Mirabil de-a dreptul, există acolo detalii pentru fiecare judeţ. Jurnaliştii se crucesc de brusca revenire spre o comunicare normală, apoi apare revelaţia: cifrele nu se pupă de nicio culoare cu realitatea deja confirmată de instituţiile publice, cu zgârcenie, fragmentat. Dar puse cap la cap, cu migală, de media.

„Conform raportărilor către INSP din teritoriu, în prezent, în ţara noastră au fost înregistrate un număr 285 cadre medicale infectate cu noul coronavirus, după cum urmează:”, se zice în comunicatul lansat de Grupul de Comunicare Strategică (da, chiar el!) şi preluat şi de ştirioficiale.ro (deci de netăgăduit). Sunt înşirate apoi 13 judeţe, după numele judeţului fiind scris cuvântul „total” şi apoi un număr. Le găsiţi în linkul de mai înainte, nu le trec în revistă.

Nu am instrumente să verific toată lista, însă pe cele de la Galaţi le ştiu la perfecţie. Repet, este vorba doar de ceea ce s-a confirmat deja oficial. Aşa că mă uit la cifra menţionată în comunicatul oficial – 4 (patru) cazuri de infectare – şi încep să socotesc pe degete ca Pristanda.

Aşadar, acum 5 zile am aflat, prin vocea managerului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Galaţi (materialul video poate fi văzut în site-ul Adevărul) că au fost confirmate cu COVID-19 trei asistente: una de la Boli Infecţioase, alta de la Pediatric, şi încă una de la Judeţean. Deci trei la mână.

Apoi, pe 27 martie, Ministerul Apărării Naţionale informează că la Spitalul Militar din Galaţi sunt confirmate 5 (cinci) cazuri de infectare (găsiţi amănunte aici). Trei plus cinci fac opt. O zi mai târziu, se confirmă o nouă infectare, de data aceasta la o asistentă de la Serviciul de Ambulanţă Galaţi (detalii aici). Trei plus cinci plus unu fac, după orice socoteală, exact 9 (nouă).

Bine, autorităţilor statului român democratic şi transparent le ies numai patru. Am sucit statistica pe toate părţile. Am comparat-o cu Suceava (unde, pe fondul crizei din Spitalul Judeţean, cifrele sunt ştiute) şi a rezultat că, da, raportarea se referă la toate cazurile înregistrate, nu este ceva parţial. Noaptea minţii!

M-aş enerva, aş arunca vorbe grele în capul celor care jonglează, la Guvern, cu aceste cifre. Însă mă abţin, iau poziţia de drepţi, ca la Armată (că doar suntem guvernaţi prin ordonanţe militare, mai nou) şi formulez întrebarea zilei: distribuirea de informaţii false de către Guvern cum se pedepseşte?