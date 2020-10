Încă trei bebeluşi duşi la operaţii în străinătate de Asociaţia „Blondie”. Asociaţia are nevoie de sprijin pentru a salva cât mai multe vieţi

Bebeluşii, transportaţi la Milano în stare critică

Toţi cei trei copii duşi azi la Milano sunt în stare critică, intubaţi şi ventilaţi mecanic şi nu ar fi putut fi transportaţi altfel. Copiii sunt însoţiţi de trei medici, între care dr. Cătălin Cârstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi a Spitalului Marie Curie. La întoarcere va fi adus în ţară un alt bebeluş, în vârstă de o lună şi jumătate, care a fost deja operat la Milano, el fiind dus acolo tot de asociaţie, cu avionul, în urmă cu o lună.





Conform declaraţiilor doctorului Cârstoveanu, de la începutul anului, 30 de nou-născuţi au murit pe lista de aşteptare a secţiei de terapie intensivă pe care o conduce.



“Când am lansat asociaţia anul trecut nu am visat vreodată că vom ajunge în situaţia de a realiza zboruri medicale, zboruri care fac diferenţa între viaţă şi moarte. În martie anul acesta, în timpul lock-down-ului, au ajuns la noi nişte părinţi disperaţi al căror copil urma să fie externat dintr-un spital din Italia şi nu existau zboruri cu care să se întoarcă acasă. Am decis să ajutăm atunci şi nu ne-am mai oprit. Costul total al curselor aeriene efectuate până în prezent este de circa 255.000 euro, cei mai mulţi bani provenind din donaţii individuale. Săptămâna aceasta vom realiza trei astfel de zboruri şi, chiar dacă nu ştim acum cu ce o sa le plătim, nu ne dăm bătuţi, la fel cum nici aceşti copii şi părinţi nu se lasă învinşi de boală”, spune Adelina Toncean, fondatoarea Asociaţiei „Blondie”.

După izbucnirea pandemiei de coronavirus, Asociaţia “Blondie” a început să aducă acasă, cu avioane închiriate, copiii rămaşi blocaţi în spitale din Europa din cauza suspendării curselor aeriene de linie. Primul zbor a fost în data de 27 martie, din Milano, iar ulterior asociaţia a dus cu avionul în străinătate copii care aveau nevoie de intervenţii medicale urgente, ce nu puteau fi făcute în România.

Despre Asociatia „Blondie”

Asociaţia “Blondie” s-a înfiinţat în iunie 2019 pentru a oferi o şansă la viaţă copiilor bolnavi şi singuri. Totul a pornit de la Cristi, un băieţel blond, abandonat în spitalul din Constanţa. Alintat Blondie, Cristi era grav bolnav, având o malformaţie cardiacă în care două artere mari erau inversate. Şansa lui la viaţă a fost un articol în ziarul “Ziua”, cu titlul “Micuţul Cristi are nevoie de o operaţie la Cluj”. Atunci, Adelina Toncean, care mai târziu avea să fondeze asociaţia, a ştiut că va fi copilul ei. La vârsta de doi ani, Cristi a fost luat în plasament şi timp de 11 ani el nu a trăit ca un copil bolnav. În 25 octombrie 2014 Blondie a murit la 13 ani şi jumătate pentru că operaţia care trebuia sa ii salveze viaţa nu s-a făcut la timp.

Pentru copiii ca el, asociaţia a creat un cadru etapizat, care să rezolve cele mai importante probleme ale copiilor cu afecţiuni grave abandonaţi în spitale:

1. Monitorizare prenatală a gravidelor în risc social pentru identificarea la timp a nou-născuţilor cu afecţiuni grave (Caravana Blondie) .

2. Crearea unei soluţii mobile pentru identificarea în maternitate a nou-născuţilor cu afecţiuni grave în risc de părăsire sau părăsiţi de părinţi (BlonTHE APP).

3. Crearea unui program de voluntariat în spital pentru copiii internaţi singuri (Şi eu sunt Blondie).

4. Crearea unui centru de recuperare medicală postspitalizare pentru copiii cu afecţiuni grave în risc social (Căsuţa Blondie).

Pentru a-şi continua misiunea, Asociaţia “Blondie” face apel la solidaritate şi generozitate, donaţiile fiind esenţiale pentru a transporta în străinătate cât mai mulţi copii ca să le salveze viaţa.





RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO