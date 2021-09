Vlad Voiculescu îi răspunde premierului: Florin Cîţu se joacă cu cuvintele aşa cum s-a jucat cu bugetul sănătăţii - complet iresponsabil

>>Dl. Cîţu: "Vlad Voiculescu a semnat pentru 9 milioane de doze de vaccin CureVac, care nu a fost aprobat niciodată." Parcă nici dna Dăncilă nu îşi permitea să arunce cu cuvintele în halul ăsta. Florin Cîţu se joacă cu cuvintele aşa cum s-a jucat cu bugetul sănătăţii - complet iresponsabil<<, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Fostul ministru a mai precizat că „vaccinul CureVac-ul nu este încă aprobat, deci România nu a cheltuit nici măcar un singur cent pe acest vaccin. Apoi:dreptul dobândit prin semnarea acelui acord era acela de a plasa comenzi DACĂ acel vaccin ar fi fost aprobat şi DACĂ la momentul respectiv statul român ar fi considerat acest lucru oportun”.

Potrivit fostului ministru al Sănătăţii, 700.000 de doze de vaccin Astra Zeneca ar fi expirat în depozite. „Nevoia de vaccin în întreaga lume este enormă iar vaccinurile care nu sunt folosite pot fi revândute - fie de către producător, fi de către statul care are dreptul să le achiziţioneze. Sigur, asta dacă nu cumva ţara respectivă are un mare meşter precum Florin Cîţu care ia atâtea decizii proaste încât vaccinurile expiră în depozite, aşa cum înţeleg că s-a întâmplat cu vreo 700.000 de doze de vaccin Astra Zeneca„, a mai transmis Voiculescu.

Vlad Voiculescu a mai explicat că „problema nu e să dobândeşti dreptul de a face ceva (ex: să ai carnet de conducere, să cumperi un vaccin, etc.), problema este cum faci uz de dreptul dobândit (ex: să conduci beat, să laşi vaccinurile să expire, etc.). Nu e greu să te comporţi responsabil. Trebuie doar să rămâi cu picioarele pe pământ”.