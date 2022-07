Virgil Popescu: Săptămâna viitoare voi depune a treia plângere penală împotriva lui George Simion. Am asistat la o tentativă de hărţuire şi intimidare

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reacţionat public după disputa avută cu George Simion pe aeroportul din Viena, unde liderul AUR l-a filmat timp de o oră şi jumătate şi acuzându-l de problemele privind criza energetică.

„Campania de hartuire la adresa mea nu ma intimideaza! Astazi, in aeroport la Viena, unde am fost la cununia civila a fiicei mele, care s-a casatorit cu un tanar austriac, am asistat la o tentativa nemaintalnita de hartuire si intimidare a lui George Simion impotriva mea. Multi ati avut ocazia sa asistati la suvoiul de invective si minciuni la adresa mea, cauzate de disperarea ca facem pasi importanti spre independenta energetica a Romaniei. Resping cu fermitate acuzatiile si condamn, public, acest tip de comportament agresiv. Nu ma voi lasa intimidat de acest personaj, de aceasta trompeta Putinista si voi merge mai departe pe drumul independentei energetice a Romaniei”, a scris pe pagina sa de Facebook Virgil Popescu.