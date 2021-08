Violeta Alexandru, săgeţi pentru Cîţu: Când vine vorba despre rectificare, nu trebuie să pară că şi când ar fi o vânătoare de vrăjitoare

Când vine vorba despre rectificare, nu trebuie să pară că şi când ar fi o vânătoare de vrăjitoare. Nu trebuie să vină rectificarea ca şi cum ar fi cineva aşteptat la cotitură. Ministerele de linie şi Ministerul Finanţelor trebuie să funcţioneze ca o echipă. Finanţele au un rol capital în construirea/rectificarea bugetului. Acest rol nu poate fi exercitat din 6 în 6 luni. Este adevărat că nu există o evaluare severă a costurilor la momentul întocmirii bugetelor instituţiilor. Are legătură cu toată cultura organizaţională din sistemul public. Nimeni nu recunoaşte că nu are capacitatea de a cheltui şi nu vrea să renunţe la nimic, visând că îşi va reveni miraculos în perioada ulterioară rectificării. Nu prea se întâmplă”, a transmis fostul lider PNL Bucureşti.

Ea a mai explicat că deşi a întors Ministerul Muncii şi instituţiile coordonate cu „susul în jos”, Ministerul Finanţelor „a făcut cum a dorit”.

„Se merge mult pe criteriul istoric în bugetarea unei instituţii. Eu am întors Ministerul şi instituţiile din coordonare anul trecut cu susul în jos ca să fundamenteze bine fiecare leu cerut. Martori îmi sunt colegii din structurile cheie din Ministerul Muncii. Şi tot nu am fost mulţumită, deşi se vedea diferenţa faţă de momentul iniţial, la finalul procesului, care nu a fost uşor pentru cei care au lucrat cu mine. Este adevărat că am simţit o imensă responsabilitate faţă de cheltuirea banilor publici, cu atât mai mult cu cât eram în vârful pandemiei şi ştiam câtă nevoie de resurse publice este şi cât sunt de limitate. După ce am făcut asta, după ce am avut şedinţe de lucru cu responsabilii structurilor din coordonare, Ministerul Finanţelor a făcut cum a dorit. Poate nu chiar cum a dorit, dar pe acolo. Am avut sentimentul că nu a contat toată străduinţa de a optimiza cheltuielile”, a mai transmis ea.