Viktor Orban: Fiecare ţară are dreptul de a apăra cultura şi graniţele creştine şi să nu vorbească despre migraţie

„Fiecare ţară are dreptul de a apăra cultura şi graniţele creştine şi să nu vorbească despre imigraţie", a scris Viktor Orban pe contul său de Facebook.

În film, sunt enunţate tezele pe care le-a prezentat în discursul său.

Prima teză ar fi că fiecare ţară europeană are dreptul de a-şi apăra cultura creştină şi de a respinge ideologia multiculturalismului. Totodată, fiecare ţară are dreptul de a apăra modelul familiei tradiţionale şi să declare că „fiecare copil are dreptul la o mamă şi la un tată”, a transmis Viktor Orbán.

A treia teză enunţată se referă la dreptul statelor din Europa Centrală şi de Est la apărarea pieţelor proprii şi a sectoarelor economice cruciale din punctul de vedere al strategiei naţionale.

A patra teză fundamentală este că ţările au dreptul să îşi apere graniţele şi să respingă migraţia.

Premierul consideră o teză de bază şi dreptul fiecărei ţări de a insista la respectarea principiului „o naţiune, un vot”, atunci când se discută chestiuni cruciale, iar această teză ar trebui aplicată şi funcţionării Uniunii Europene. cpmform MTI.

„Noi, europenii din zona Centrală şi de Est spunem că există viaţă şi după globalizare, iar drumul Europei Centrale este drumul uniunii naţiunilor libere”, a anunţat premierul Ungariei.