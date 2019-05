VIDEO Ultimul miting USR-PLUS înainte de alegeri s-a ţinut aproape sub ape

Când a urcat pe scenă, liderul PLUS, Dacian Cioloş, le-a mulţumit oamenilor pentru prezenţă: „Fie soare, fie ploaie, fie vânt noi suntem împreună şi asta e cel mai important lucru.” Acesta a declarat că singura cale pentru însănătoşirea României este scăparea de hoţie şi incompetenţă: „Trebuie în primul rând să scăpăm de hoţie şi să scăpăm de incompetenţă. Şi pentru asta avem nevoie de justiţie, avem nevoie să repunem justiţia la locul ei. Şi de aceea e important ca pe 26 să mergem şi să votăm, nu doar pentru candidaţii noştri în Parlamentul European, dar să votăm şi pentru referendum.”

Cei din public au spus că au venit şi pe vreme rea la acest miting pentru că este despre oameni reali: „Pentru că este despre oameni adevăraţi, de asta s-a ţinut, altfel nu cred. Dacă ar fi fost oameni falşi care au venit aici pentru alte lucruri şi nu pentru valori, nu cred că era multă lume aici. Dar lumea a venit aici pentru valori.”

Cât despre rezultatele la scrutinul de duminică susţinătorii USL-PLUS sunt optimişti, dar rezervaţi: „Nu ştiu dacă vor câştiga chiar peste tot, dar faptul că suntem în top trei acolo contează cel mai mult. Probabil că la următoarele alegeri vom urca în topuri şi încă o poziţie.”



„Mi-e teamă că am prea multă încredere, adică îmi doresc foarte mult să se schimbe ceva, să fie diferit faţă de ultimii ani. Dar mi-e un pic frică că am prea multă încredere, dar îmi doresc din to sufletul să nu…. Să nu fie spulberată. ”

