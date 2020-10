Victor Ponta: M-a afectat că PSD-iştii s-au luptat să-l execute pe Nicu Bănicioiu. Am crezut că sunt USR-işti

„Eu n-as fi renuntat. I-am spus 'Am trecut prin chestia asta, am fost penal 3-4 ani si au zis judecatorii ca dosarul a fost o porcarie'. Nicu a zis 'Nu vreau toata campania asta sa fiu coruptul care se tine de scaun'. Stiti ce m-a afectat foarte tare pe mine personal? Lupta dlui Ciolacu, a dl Simonis, PSD s-a luptat cat mai repede sa votam la vedere, am crezut ca sunt USR-isti. USR-istii nu prea au venit toti, PNL-ul e PNL, UDMR cred ca a votat contra. M-am gandit 'Bine, Nicu, sunt oamenii pe care i-ai ajutat, cu care ai stat 15 ani'. Ne-am despartit politic, de acord. Dar lupta lor asa...credeti ca ii ajuta pe PSD-isti faptul ca s-au dus sa-l execute pe Banicioiu? Lupta asta a PSD-ului de a arata ca ei sunt ca USR...”, a declarat Victor Ponta.