Victor Ponta anunţă că Pro România nu va vota Guvernul PNL: Vom susţine doar ce considerăm că este bine pentru România

„Pro România este un proiect politic nou, de centru stânga, progresist şi proeuropean! România are nevoie imediat de reforme curajoase, de competenţă şi eficienţă! Vom vota şi susţine doar ce considerăm că este bine pentru România, pentru alegătorii social democraţi şi pentru Pro România”, a scris, marţi, pe Facebook, Victor Ponta.Acesta a completat: „Nu am văzut în niciun fel modul în care un Guvern PNL răspunde acestor aşteptări ale societăţii, aşa că NU se pot baza pe voturile noastre!”, a mai transmis Ponta.Preşedintele Klaus Iohannis a avut, marţi, o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului, iar la ora 17.00 are programată o declaraţie de presă.