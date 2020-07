Victor Negrescu (PSD), critici pentru Iohannis pe bugetul UE: „Am plecat cu traista plină de promisiuni şi am venit cu ea goală“. Ce trebuia să primim

”Faţă de propunerea iniţială a Comisiei Europene şi a Parlamentului European, cetăţenii europeni şi România pierd prin decizia luată astăzi de Consiliul European privind bugetul european. Liderii europeni au decis asupra unui buget care reduce substanţial sumele propuse iniţial pentru dezvoltarea rurală, cercetare, sănătate sau digitalizare ceea conduce la mai puţini bani, mai ales în termeni de granturi, pentru România faţă de formula iniţială. Planul de relansare, ambiţios în concepţie, are astăzi mai puţine granturi decât în propunerea aprobată de Parlamentul European.

Practic, România nu a existat în aceste negocieri, nu a avut o agendă clară şi a obţinut mai puţin decât formulele matematice sau cât ne trebuia dacă ne uităm la necesităţile reale ale ţării noastre, decalajele de dezvoltare şi impactul crizei COVID-19. Pentru a da informaţia completă, cele 79,9 de miliarde de euro comunicate public sunt compuse, şi din împrumuturi, nu doar din granturi. Atât în termeni de sume, cât şi prin condiţiile impuse ţărilor beneficiare, România pierde faţă de ce se obţinuse, obiectiv, prin formulele aplicate de instituţiile europene.

Ce trebuia să primească România şi nu a obţinut echipa de negociere:

❌ minim 50 de miliarde granturi în viitorul buget european (fără planul de relansare)

❌ din cele 33 de miliarde din planul de relansare, minim 25 de miliarde în granturi în planul de relansare (acum avem multe împrumuturi)

❌ creşterea sumei alocate raportându-ne la noul val de îmbolnăviri de COVID din România

❌ regula N+3 aplicată planului de relansare

❌ mai puţine condiţionalităţi pentru a folosi banii mai uşor şi în zonele de interes

❌ să nu existe un rol al altor state membre sau un mecanism neclar în alocarea/blocarea banilor europeni pentru a nu ne afla în situaţia Schengen

❌ alocarea pe anvelope naţionale a programelor administrate de Comisia Europeană

❌ un buget european consistent pentru sănătate care să ajute România

❌ un buget mai mare pentru dezvoltarea rurală dat fiind faptul că a fost un program de succes în România iar necesarul este încă foarte mare

❌ fără resurse proprii care să coste prea mult România

Şi lista continuă. Evident că auzim deja altceva de la reprezentanţii României.

⭕️ Ţara noastră are oameni de valoare care ar fi putut negocia pentru România dar nu au făcut parte din echipa de negociere, ţinută la secret. Nici măcar oamenii din Reprezentanţa Permanentă sau experţii din ţară pregătiţi pentru Preşedinţia Consiliului UE, care ştiu bugetul european, nu au fost implicaţi. Sunt trist pentru România şi dezamăgit că în ciuda apelurilor mele publice pentru un efort naţional, pur şi simplu, s-a preferat adoptarea unei poziţionări politice greşite. Credeţi-mă că nu am nimic de împărţit cu nimeni, preferam doar ca România să obţină ce trebuie. Ştiu că puteam mai mult.

⚠️ Mai exact, aşa cum am estimat în articolul postat în urmă cu câteva zile, am plecat cu traista plină de promisiuni şi am venit cu ea goală. România nu a existat. Rarele apariţii ale reprezentantului României au fost alături de premierul controversat şi contestat al Bulgariei, Boiko Borisov. Imaginile spun multe privind influenţa României sub conducerea dreptei care tot se lăuda în ultimii ani cu prieteniile sale în Europa. De fapt, aceste prietenii nu există. Au fost doar poze de campanie. Nu trebuie să mă credeţi pe mine, puteţi să citiţi postările LIVE de la Consiliul European ale Politico (https://www.politico.eu/…/eu-european-council-summit-live-…/).

✅ Ce au obţinut alte state:

➡️ Olanda, Austria, Suedia şi Danemarca au obţinut scăderea granturilor

➡️ Alocări preferenţiale suplimentare pentru anumite ţări din fondurile de coeziune: 1 miliard pentru Cehia, 500 de milioane pentru Germania, 300M de milioane pentru Slovenia, 200M pentru Belgia, 100M pentru Cipru şi 100M pentru Finlanda

➡️ 5 ţări au obţinut reduceri de la plata contribuţiei la bugetul european (Danemarca 377 milioane, Germania 3,6 miliarde, Olanda 1,9 miliarde, Austria 565 milioane, Suedia 1 miliard)

➡️ Ungaria a obţinut un mecanism greu de implementat pentru statul de drept

➡️ Spania şi Italia au obţinut o punctare mai mare a criteriului medical la alocarea banilor europeni

➡️ Germania a obţinut consensul la primul Consiliu din preşedinţia sa (asta înseamnă o Preşedinţie la Consiliul UE de succes)

➡️ Macron a arătat că este un lider care livrează şi negociază dur

➡️ Polonia şi Cehia au obţinut un posibil acces la Fondul de Tranziţie Ecologic fără să îşi asume angajamentul privind zero emisii în 2050

➡️ Olanda a obţinut creşterea procentajului primit din taxele vamale comunitare la 25%. Putem profita şi noi dacă vom învăţa să le colectăm.

Şi lista celorlalţi continuă.

Uniunea Europeană reprezintă cel mai de succes proiect la nivel mondial. Planul de relansare economică este istoric prin faptul că ne împrumutăm împreună, dar este mai puţin ambiţios decât forma sa iniţială. Parlamentul European a solicitat mai multe fonduri şi a explicat de unde pot să vină resursele. Europa putea mai mult. Este nevoie să înceapă rapid dezbaterile privind viitorul Europei şi să reformăm acest proiect pentru a-l aduce mai aproape de valorile europene comune, mai exact de cetăţeanul european”, a scris Negrescu pe Facebook.