Varujan Vosganian: Opţiunea ruperii alianţei PSD-ALDE este deschisă

"Noi am avut o discuţie (cu Viorica Dăncilă-n.red.) doar de principiu, pentru că detaliile nu pot fi discutate decât cu domnul Ponta. Am discutat doar această posibilitate în situaţia în care se va face o restructurare guvernamentală. Ea trebuie să aibă câteva principii. Reducerea severă a numărului de miniştri dub 20, să zicem 19, şi alocarea către această structură ALDE-ProRomânia a unui număr considerabil de ministere care să permită să facem o modificare a tipului de politică", a declarat, miercuri seară, la Antena3, purtătorul de cuvânt al ALDE Varujan Vosganian, citat de Mediafax.





Întrebat dacă este deschisă opţiunea ruperii alianţei PSD-ALDE, acesta a afirmat: "În momentul de faţă, opţiunea este deschisă".





"Va trebui foarte serios să cumpănim, până la sfârşitul lunii august, cum ar putea să funcţioneze această alianţă cu doi candidaţi la preşedinţie. Chestiunea cheie asta este", a mai spus Vosganian.





Chestionat dacă au existat sugestii care să vină din zona ALDE către Viorica Dăncilă să nu mai candideze la prezidenţiale, pentru ca ALDE să rămână la guvernare, deputatul a răspuns: "Nu. Au existat sugestii să nu mai candideze la preşedinţie ca în turul doi să avem un contracandidat şi nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am ameninţat, nu am şantajat că ieşim de la guvernare. Ce vă spun eu acum este prefigurarea unei situaţii dificile în care am fi doi candidaţi. Noi am avut astfel de discuţie cu liderii PSD. Nu a fost o discuţie care să pună tranşant chestiunea retragerii ALDE de la guvernare".





Vosganian a mai afirmat că discuţiile cu Victor Ponta au vizat crearea unei forţe politice de aproape 70 de parlamentari care să reconfigureze structura Parlamentului.





"Cu Victor Ponta am discutat posibilitatea creerii unei forţe politice de aproape 70 de parlamentari care să reconfigureze structura Parlamentului, să aibă în vedere fie restructurarea din temelii a guvernării şi un nou program de guvernare şi alocarea unor posturi cheie către această nouă forţă, fie, dacă PSD doreşte în continuare să păstreze toate aceste ministere strategice la Dezvoltare Regională, Transporturi cu consecinţele pe care le vedem, investiţii mici şi absorbţie mică de fonduri europene, atunci probabil că drumurile noastre s-ar putea despărţi, dar, în momentul de faţă n-am avut nicio discuţie tranşantă pe chestiunea ieşirii de la guvernare. Noi am discutat azi chestiunea restructurării guvernamentale, rectificării bugetare. Suntem de acord că am discutat asta. Am discutat cu PSD şi Victor Ponta despre asta", a spus Varujan Vosganian.

